Inglaterra-Suiza: los cuartos con más interrogantes

¿Suiza ha dejado de ser Suiza? ¿Ha abandonado el pensamiento de equipo pequeño que se conforma con haber superado una fase de grupos, una ronda? ¿Será Inglaterra por fin Inglaterra? ¿O continuará siendo una quimera de favorito transferido por la historia del fútbol?

Todas esas preguntas quedarán contestadas en Düsseldorf, a partir de las 18 horas de este sábado. O no. El resultado emitirá un dictamen, y quizá no sea concluyente.

El caso es que Suiza repite por segunda vez el acceso a los cuartos de final, la cota máxima de su trayectoria futbolística que asciende progresivamente: octavos en 2016, cuartos en 2020… La semifinal sería la siguiente estación y delante está parada, quieta, y nunca mejor dicho, la estática Inglaterra.

Fabian Rieder mira a la cámara en el último entrenamiento de Suiza. / Peter Klauzer / Efe

Futbolistas ganadores

A esta Suiza se le intuye un gen ganador en el campo, tal vez momentáneo, coyuntural, que han adquirido varios de sus jugadores, algunos de ellos terminando la temporada de su vida: el portero Yann Sommer ha defendido las porterías del Bayern de Múnich y el Inter de Milán y ha conquistado las dos ligas consecutivas; Manuel Akanji, el central del Manchester City, ha celebrado seis títulos en dos años.

Por delante les capitanea Granit Xhaka, el cerebro del Bayer Leverkusen del doblete alemán, y a ellos les acompañan tipos como Michel Aebischer, Remo Freuler y Dan Ndoye que han metido al Bolonia en la Champions, sin olvidar a Xherdan Shaqiri, autor de golazos en el crespúsculo del Chicago Fire estadounidense.

El portero Yann Sommer, en un ejercicio específico durante la última sesión suiza. / Peter Klauzer / Efe

Insuficiente sucesión de nombres y clubs, sin embargo, que puedan combatir la relación que presenta Inglaterra, con tres jugadores del City, por ejemplo (Kyle Walker, John Stones y Phil Foden), dos del Arsenal (Declan Rice y Bukayo Saka), el carismático Jude Bellingham, doble campeón de Liga y de Champions, el eterno Harry Kane... Con la selección tienen tantos títulos como los suizos: cero.

Kwadwo Duah recibe unas collejas de sus compañeros de la selección suiza. / Peter Klauzer / Efe

Cuestión de ambición

“Espero que no nos pongamos límites, no solo a nosotros como jugadores, sino a todo el país. Espero que esta mentalidad de pensar que ciertos límites no se pueden cruzar haya desaparecido”, deseaba el delantero Steven Zuber, otro de los treintañeros de la selección suiza (32), reconociendo la existencia de una secular ausencia de pretensiones en el equipo.

Eliminada Italia con suficiencia, con la iniciativa de eliminarla, con ambición, no debería asustar Inglaterra. Y menos la que anda malviviendo en Alemania y que, a falta de virtudes positivas, se agarra al instinto de supervivencia.

John Stones tira un dardo en una partida de un periodista, en la rueda de prensa que dio en Blakenheim. / Thanassis Stavrakis / Efe

Una piña de equipo

“El partido de Eslovaquia fue un punto de inflexión para nosotros emocionalmente”, sostenía John Stones, anunciando los beneficiosos efectos que provocó el agónico triunfo, con el empate de Bellingham en el último minuto del tiempo añadido y el de Kane en el primero de la prórroga.

Stones esgrimía la imagen de toda la plantilla en el campo celebrando el gol de Bellingham, incluidos suplentes y personal auxiliar. “Muestra esa unidad y esa unión como equipo. Cuando has hecho esas cosas, crees que puedes hacerlo mejor y sabes que puedes hacerlo de nuevo", argumentaba el defensa, que tendrá pareja nueva.

Pickford, eufórico, con la piña lejana de sus compañeros tras el 1-1 con Eslovaquia. / Friedemann Vogel / Efe

Nuevo central

Sancionado Marc Guéhi, el seleccionador Gareth Southgate ha de elegir otro central. Ezri Konsa, el central del Aston Villa, es el principal candidato. El técnico sopesa, al margen, retocar el sistema de juego para transformar el cuarteto defensivo en la fórmula de los tres centrales y dos carrileros, lo que comportaría la entrada de Trent Alexander-Arnold al equipo.

Stones, al igual que otros futbolistas, quiso salvaguardar la figura de Southgate, denostada por las críticas por el mal de la selección. "Ha cambiado la cultura dentro del equipo”, dijo el zaguero en ausencia de otros argumentos futbolísticos.

Southgate sube a un coche, en Blankenhain, la sede de la concentración inglesa. / La Presse / AP

Mejoría, pese a todo

Inglaterra ha alcanzado los cuartos de final en las cuatro últimas competiciones. El peso de la historia -perdió por última vez con Suiza en 1981- y las expectativas carga sobre el débil Southgate. Al técnico le defendió también su colega y rival, Murat Yakin, que estuvo en la cuerda floja en la fase clasificatoria: “Lo único que podemos hacer como entrenadores es centrarnos en el fútbol, no en lo que leemos en los periódicos”.

Southgate dirigirá este sábado el partido número 100 con Inglaterra, de los que ha ganado 60. Suiza dictaminará si ha llegado su hora.