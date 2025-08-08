120.000 euros da Xunta para modernizar o parque empresarial de Santa Comba

A delegada da Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada polo director territorial da Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez, visitou o polígono empresarial de Santa Comba para informar da resolución das axudas para mellorar as súas infraestruturas.

Anunciou unha inversión de 120.000 euros para renovar a pavimentación da estrada principal e dos seus enlaces, nunha superficie de case 10.200 metros cadrados ao longo de 580 metros. A actuación incluirá fresado superficial, limpeza, colocación dunha nova capa de aglomerado en quente, e sinalización vertical e horizontal para aumentar a seguridade viaria, funcionalidade e durabilidade do pavimento.

Belén do Campo destacou que esta iniciativa forma parte dun plan da Xunta que destina tres millóns de euros para modernizar 40 parques empresariais en Galicia, con 16 deles na provincia da Coruña, que recibiron máis de 1,2 millóns en axudas.

Estas subvencións buscan atender as necesidades actuais dos polígonos, impulsando servizos como iluminación eficiente, plantas de depuración, xestión de residuos e infraestruturas viarias, fomentando un desenvolvemento industrial sostible e competitivo.