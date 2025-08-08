120.000 euros da Xunta para modernizar o parque empresarial de Santa Comba
Melloras clave para a funcionalidade e seguridade do polígono | Impulso á competitividade e sostibilidade empresarial
Redacción
A delegada da Xunta en A Coruña, Belén do Campo, acompañada polo director territorial da Consellería de Economía e Industria, Isidoro Martínez, visitou o polígono empresarial de Santa Comba para informar da resolución das axudas para mellorar as súas infraestruturas.
Anunciou unha inversión de 120.000 euros para renovar a pavimentación da estrada principal e dos seus enlaces, nunha superficie de case 10.200 metros cadrados ao longo de 580 metros. A actuación incluirá fresado superficial, limpeza, colocación dunha nova capa de aglomerado en quente, e sinalización vertical e horizontal para aumentar a seguridade viaria, funcionalidade e durabilidade do pavimento.
Belén do Campo destacou que esta iniciativa forma parte dun plan da Xunta que destina tres millóns de euros para modernizar 40 parques empresariais en Galicia, con 16 deles na provincia da Coruña, que recibiron máis de 1,2 millóns en axudas.
Estas subvencións buscan atender as necesidades actuais dos polígonos, impulsando servizos como iluminación eficiente, plantas de depuración, xestión de residuos e infraestruturas viarias, fomentando un desenvolvemento industrial sostible e competitivo.
- Paraguas y chaqueta en plena ola de calor: el mundo al revés en esta esquina de Galicia
- Los guardiaciviles exigirán que se penalice a la constructora si se retrasa la entrega de la casa-cuartel de Santiago
- Continúa la sangría de multas por exceso de velocidad en Santiago
- Los propietarios de los pisos nuevos de Milladoiro, en pie de guerra: «No queremos alojamientos turísticos»
- Una excarcelada y varios heridos en un choque entre dos turismos en el barrio de Santa Marta en Santiago
- Así son las vacaciones de agosto de la clase política de Compostela
- ¿Qué opinan los turistas de Santiago? Esto es lo que más (y lo que menos) le gusta de Compostela
- Un incendio forestal afecta al Camino en la entrada de Santiago a la altura de A Rocha Nova