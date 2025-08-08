O Xirimbao, protagonista na posta en valor das pontes colgantes
Investimento total de 220.000 euros na recuperación das pontes colgantes | O Xirimbao, coa maior partida: 91.000 euros para a súa rehabilitación
Redacción
A Xunta completou este verán a recuperación das pontes colgantes de O Xirimbao (A Estrada-Teo), Calvelo (Cerdedo-Cotobade) e Soutomaior cun investimento total de 220.000 euros. A conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, que visitou a ponte de Calvelo acompañada polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e a directora xeral de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, destacou que estas actuacións contribúen a mellorar a mobilidade nos espazos naturais, reforzar a cohesión do rural e impulsar un turismo verde e sostible.
No caso do Xirimbao, que cruza o río Ulla e é un referente para sendeiristas e afeccionados á pesca, destináronse 91.000 euros á súa rehabilitación. As obras incluíron a reparación de elementos estruturais, a limpeza e posta a punto da pasarela e a mellora da seguridade.
En Soutomaior investíronse 60.000 euros para recuperar a pasarela sobre o río Verdugo, mentres que a ponte de Calvelo, situada nun enclave de gran valor ambiental dentro da Rede Natura 2000, recibiu 70.000 euros para unha intervención integral que rematou en xuño tras sete meses de traballos. Esta infraestrutura, suspendida a 18 metros sobre o Lérez, é o único punto de unión entre ambas marxes no seu tramo.
Vázquez avanzou ademais que antes de finais de ano se executará unha nova mellora en Calvelo: unha rampla de acceso con madeira reciclada para facilitar o paso dos visitantes, cun orzamento próximo aos 30.000 euros. A conselleira subliñou que todas estas actuacións buscan preservar o patrimonio e promover un uso responsable dos espazos naturais.
