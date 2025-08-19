Chega ao Milladoiro a segunda andaina de ‘Camiñando no solpor’
É unha actividade gratuíta que terá lugar este xoves, 21 de agosto, ás 20.00 horas
Redacción
O Milladoiro acollerá este xoves, 21 de agosto, a segunda das tres andainas programadas dentro da actividade Camiñando no solpor, unha iniciativa da Concellaría de Deportes e Promoción da Saúde do Concello de Ames que xunta deporte, saúde e natureza. A camiñada comezará ás 20.00 horas diante do centro de saúde do Milladoiro e terá unha duración aproximada de dúas horas, percorrendo rutas adaptadas para todos os niveis de condición física. A participación é totalmente gratuíta e non require inscrición previa, co obxectivo de obter a maior asistencia posible.
A primeira andaina da serie tivo lugar o pasado 14 de agosto en Bertamiráns, coa participación de arredor de 20 persoas. Durante esa xornada percorreron a ruta do rego dos Pasos, un itinerario plano de aproximadamente 4 quilómetros que transcorre polos lugares de Loureiros e Capeáns ata chegar ao muíño de Covas.
Esta iniciativa forma parte do programa de verán de actividades deportivas e terapéuticas organizado pola Concellaría de Deportes de Ames, que tamén inclúe sesións de ioga, ioga terapéutico, taichi-chikung e aquagym. Todas as actividades están deseñadas para promover o benestar físico e emocional da cidadanía, fomentando a práctica de exercicio ao aire libre e a conexión coa natureza.
A actividade Camiñando no solpor continuará este mes os seguintes xoves, alternando entre Bertamiráns e Milladoiro, sempre en horario de tarde e cunha duración aproximada de dúas horas por camiñada.
