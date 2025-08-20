Seráns de Ames en Bugallido con ‘Do Courel ao Condado’

A actuación familiar celébrase mañá ás 20.00 h na carballeira detrás do Local Social de Bugallido

As Armandanzas

As Armandanzas / Cedida

Redacción

Ames

Os Seráns de Ames chegan a Bugallido coa actuación de As Armadanzas, que presentan o espectáculo “Do Courel ao Condado”. A cita é o xoves 21 de agosto ás 20.00 horas na carballeira detrás do Local Social de Bugallido, e o acceso é libre e gratuíto. As persoas que acoden en coche poden aparcar no campo da festa.

Montse Rivera e Mercedes Prieto, integrantes de Leilía, propoñen un percorrido polos bailes, cantigas e xogos tradicionais recollidos en Galicia, combinando a tradición coa teatralización actual. Matilde, unha moza do Courel, e Xan, un mozo do Condado, guían ao público a través de distintas pezas que se poden cantar e bailar en familia, fomentando o coñecemento do patrimonio cultural galego.

A programación dos Seráns de Ames pecharase o próximo xoves, 28 de agosto, na praia fluvial de Tapia, con Xogos de Miudiño a partir das 17.30 h e un concerto de Mary Iglesias arredor das 19.30 h.

