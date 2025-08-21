Ames colabora na recollida de medicamentos e material sanitario para axudar ao pobo saharaui
A iniciativa é impulsada pola asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui
Hai dous puntos de entrega no municipio, un está na oficina de Servizos Sociais do Milladoiro e o outro na Casa do Concello, en Bertamiráns
Redacción
O Concello de Ames, a través da Concellaría de Benestar Social, colabora coa campaña de recollida de medicamentos e material sanitario para o pobo Saharaui que está a desenvolver a asociación Solidariedade Galega co Pobo Saharaui. Os lugares de recollida son a oficina de Servizos Sociais do Milladoiro, en horario de mañá, e na Casa do Concello, en Bertamiráns.
As doazóns poderanse facer ata este venres, día 22. No caso de colaborar cun donativo, pódese facer o ingreso no número de conta IBAN ES48 2080 5056 1130 4006 3331, engadindo no concepto 'Comisión sanitaria’. Así mesmo, tamén se pode chamar ao número de teléfono 679 408 524 ou escribir ao enderezo electrónico sogaps.oficial@gmail.com para recibir máis información sobre a iniciativa.
No caso de realizar a doazón pola tarde, é preciso contactar coa delegada da comarca de Santiago da entidade, Esther Ybarra, a través do número de teléfono 609 764 945.
Esta campaña vén motivada pola nova misión que realizará a comisión sanitaria da SOGAPS nos campamentos saharauis a comezos do mes de setembro, a primeira despois do verán. Realizarán consultas de medicina de familia, pediatría e xinecoloxía.
Medicamentos que se precisan
Nesta ocasión, precísanse de medicacións orais (ibuprofeno e paracetamol, amoxicilina, xarabes, antihistamínicos, etc), insulinas, test de embarazo e de ouriña, glucómetros e tiras, medicacións inxectables (anestesia local, antiinflamatorios, etc) e pomadas (corticoides e antibióticos, para queimaduras, gotas para os oídos, etc). Non se permite levar antidepresivos nin fármacos.
