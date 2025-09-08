Aulas baleiras no colexio de Asados: as familias inician unha folga «indefinida»
A ANPA do CEIP rianxeiro denuncia que o alumnado de 5º de Primaria non pode recibir unha atención «adecuada» por falta de recursos e a Consellería advirte de que a falta de asistencia pode acabar nun expediente de absentismo
Mario Fajardo
Hoxe, día 8 de setembro, o CEIP Ana María Diéguez, en Asados (Rianxo), permaneceu baleiro. A totalidade do alumnado, máis de 110 nenos e nenas, non asistiu ás clases tras a decisión adoptada pola ANPA e polas familias, que reclaman unha resposta ante a falta de recursos no centro.
Segundo Educación, do total de 220 prazas do centro, actualmente están ocupadas 113. A distribución curso a curso, segundo a Consellería, é a seguinte: 25 alumnos repartidos en dúas clases de Infantil; 18 en 1º de Primaria; 12 en 2º de Primaria; 14 en 3º de Primaria; 10 en 4º de Primaria; 24 en 5º de Primaria; e 10 en 6º de Primaria.
O motivo desta acción é a negativa da Consellería de Educación a aprobar o desdoble de 5º de primaria, solicitado polo propio profesorado ante inspección educativa. Este curso, 5º de primaria conta con 24 alumnos, moitos deles con necesidades educativas especiais, e as familias reclamaban tamén a cobertura completa das horas de Pedagoxía Terapéutica (PT) e Audición e Linguaxe (AL), actualmente insuficientes para atender ás necesidades do alumnado.
O pasado martes 2 de setembro, todos os profesores do centro asinaron un escrito en claustro no que manifestan apoio total á decisión das familias, explicando que a situación actual impide impartir as clases en condicións e dificulta tanto o seu traballo como a atención ás necesidades do alumnado.
«Presentamos todos os informes necesarios e tamén rexistramos as nosas solicitudes na Consellería, pero non tivemos resposta», explican desde a ANPA. Ante a falta de diálogo, as familias anuncian que a folga indefinida continuará ata que se garanta unha solución, xa que por agora non houbo contacto por parte da Consellería coa ANPA nin coas familias.
Esta medida fai que, mentres outros centros da comarca teñen unha volta ao cole con normalidade, o CEIP Ana María Diéguez permaneza sen actividade educativa presencial, xerando preocupación entre as familias e a comunidade educativa.
Resposta da Consellería de Educación
Desde a Consellería de Educación defenden que no centro «cúmprese coas ratios» e que non procede desdobrar a aula de 5º, xa que son 24 alumnos «sen ponderar». Engaden que Galicia conta cun sistema específico para valorar alumnado con necesidades especiais e que, «co obxectivo de mellorar a atención, reforzarase nestes días o cadro de persoal cun docente máis a media xornada».
O departamento autonómico tamén lembra que «levar os nenos e nenas ao colexio é unha obriga legal» e advirte de que as faltas de asistencia poderán derivar na apertura dun protocolo de absentismo.
