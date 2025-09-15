Ames estrea este sábado un novo mercado de produtos da horta e artesanía
O mercado celebrarase todos os sábados pola mañá na praza da Maía, en Bertamiráns, e contará inicialmente con 11 postos de produtos frescos e artesanía
El Correo Gallego
O Concello de Ames inaugurará este sábado 20 de setembro un novo mercado de produtos da horta e artesanía, que se celebrará na praza da Maía, en Bertamiráns, todos os sábados en horario de 10.00 a 13.30 horas. A iniciativa forma parte do Plan de Acción da Axenda Urbana de Ames e busca dinamizar a economía local e fomentar o consumo de produtos de proximidade.
Nesta primeira fase, o mercado contará con 11 postos que ofrecerán froitas, hortalizas, conservas e produtos de horta, ovos, flores, rosquillas, doces, pan artesán, alimentos ecolóxicos de tempada, cogomelos, así como artesanía en téxtil, encadernación, ganchillo, bixutería e produtos elaborados con materiais reciclados. Está previsto que nas próximas semanas se sumen novos postos.
Ademais dos postos de venda, o mercado incluirá cata de produtos, obradoiros de artesanía e de cociña, concursos de tapas e sorteos de diferentes produtos, como cestas de Nadal ou unha fin de semana nunha casa rural. O sábado 20 ofrecerase unha degustación de froita de tempada, mentres que o sábado 27 se realizará unha demostración de cociña a cargo do chef José Manuel Mallón, organizada a través do GDR Terras de Compostela. Durante a primeira xornada tamén se repartirán bolsas da campaña de promoción do comercio local “En Ames témolo todo”.
No acto de presentación do mercado participaron o alcalde de Ames, Blas García, a concelleira de Promoción Económica, Ana Belén Paz, persoal municipal, a responsable da dinamización do mercado, Carmen Freire, así como produtores e artesáns que contarán con postos no mercado.
Segundo o alcalde Blas García, «o mercado ofrece un novo servizo á cidadanía e proporciona aos produtores locais e artesáns un espazo para vender e dar a coñecer os seus produtos. Forma parte da Axenda Urbana do concello e está financiado con fondos europeos a través do GDR Terras de Compostela».
A concelleira Ana Belén Paz explicou que «o mercado combinará a venda de produtos ecolóxicos e de tempada con actividades como catas, concursos, obradoiros, charlas e demostracións de cociña, e que se desenvolverá todos os sábados pola mañá en paralelo co tradicional mercado de rúa de Bertamiráns». O horario deste mercado de tarde continuará sendo no verán de 16.40 a 20.30 horas e no inverno de 16.40 a 19.30 horas.
Carmen Freire, da empresa Mesquiteira, explicou que a súa contratación busca dinamizar o novo mercado, promovendo a venda de produtos locais e frescos e programando actividades ao longo do ano, incluíndo obradoiros infantís e para persoas maiores, co obxectivo de converter o espazo nun punto de socialización.
Desde o Concello informan que o prazo para solicitar un posto no mercado permanecerá aberto ao longo de todo o ano. As solicitudes poden enviarse a través da Sede Electrónica do Concello de Ames, de forma presencial nas oficinas municipais de Bertamiráns ou do Milladoiro, ou por calquera outro medio previsto na Lei 39/2015 de Procedemento Administrativo Común das AAPP.
