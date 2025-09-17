O IX Trail dos Indios – Castelo de Vitres arranca este domingo en Boiro
O Pazo de Goiáns será punto de saída e chegada dunha proba de dificultade elevada que reunirá a 533 corredores
El Correo Gallego
Boiro acolle este domingo, 21 de setembro, a novena edición do Trail dos Indios – Castelo de Vitres, organizado polo Club Tribu Trail. O evento foi presentado hoxe polo concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, e por Xosé María Rodríguez, membro do club organizador.
A competición terá como saída e meta o Pazo de Goiáns, enclave patrimonial que este ano se incorpora como gran novidade. O percorrido destaca pola súa dificultade elevada, con tramos de sendeiros, zonas rochosas e beiras de ríos, o que a converte nun desafío pensado para participantes cun nivel físico medio-alto.
O concelleiro de Deportes subliñou que «trátase dunha proba moi dura pero tamén moi vistosa polos lugares polos que transcorre».
A cita ofrece tres distancias principais —25, 15 e 9,5 quilómetros—, ademais dunha carreira infantil nas inmediacións do pazo. Para Rodríguez, a nova saída dende este espazo histórico «dá un valor engadido á proba».
As inscricións xa están pechadas e o trail contará cun récord de participación, con 533 deportistas inscritos.
