O IX Trail dos Indios – Castelo de Vitres arranca este domingo en Boiro

O Pazo de Goiáns será punto de saída e chegada dunha proba de dificultade elevada que reunirá a 533 corredores

Na esquerda, o concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, xunto con Xosé María Rodríguez, membro do Club Tribu Trail

Boiro

Boiro acolle este domingo, 21 de setembro, a novena edición do Trail dos Indios – Castelo de Vitres, organizado polo Club Tribu Trail. O evento foi presentado hoxe polo concelleiro de Deportes, Marcos Fajardo, e por Xosé María Rodríguez, membro do club organizador.

A competición terá como saída e meta o Pazo de Goiáns, enclave patrimonial que este ano se incorpora como gran novidade. O percorrido destaca pola súa dificultade elevada, con tramos de sendeiros, zonas rochosas e beiras de ríos, o que a converte nun desafío pensado para participantes cun nivel físico medio-alto.

O concelleiro de Deportes subliñou que «trátase dunha proba moi dura pero tamén moi vistosa polos lugares polos que transcorre».

A cita ofrece tres distancias principais —25, 15 e 9,5 quilómetros—, ademais dunha carreira infantil nas inmediacións do pazo. Para Rodríguez, a nova saída dende este espazo histórico «dá un valor engadido á proba».

As inscricións xa están pechadas e o trail contará cun récord de participación, con 533 deportistas inscritos.

