Teo publica unha guía coa evolución histórica dos 40 pombais do municipio

A alcaldesa Lucía Calvo presentou as gúias acompañada dos dous autores

No centro, a alcaldesa Lucía Calvo, con Patricia Castelao e Pablo Sanmartín.

No centro, a alcaldesa Lucía Calvo, con Patricia Castelao e Pablo Sanmartín. / Cedida

Teo

A alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, presentou no Concello unha guía práctica sobre os pombais do municipio, da man dos autores do libro, Patricia Castelao e Pablo Sanmartín.

A rexedora puxo en valor este novo libro, que recolle información detallada dos 40 pombais localizados no municipio teense. «Falamos de elementos arquitectónicos de gran valor cultural e histórico, dignos de ser conservados e catalogados», matizou Calvo de la Uz. Segundo os autores, a publicación «contribúe a manter viva a memoria histórica destes bens culturais».

A guía analiza tamén a evolución destes edificios na historia, abordando os seus usos principais e as distintas tipoloxías. Os pombais teenses caracterízanse principalmente polo modelo circular (31), aínda que tamén se atopan de planta cadrada/rectangular e tan só un de planta poligonal. Están presentes en 9 das 13 parroquias do concello, sendo Calo a que rexistra máis estruturas (12), seguida de Luou (6), Reis (5) e Oza–Cacheiras–Teo (4). Deste total, 32 pódense catalogar como históricos, con máis dun século de antigüidade.

Segundo a alcaldesa, esta publicación tamén busca incentivar o coñecemento e a preservación do patrimonio etnográfico teense, contribuíndo a que veciños e visitantes valoren a singularidade destes elementos e o papel que desempeñan na identidade cultural do municipio.

Nos próximos días os autores farán unha presentación oficial na que entrarán a explicar máis en detalle sobre os contidos.

