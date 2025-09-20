Teo publica unha guía coa evolución histórica dos 40 pombais do municipio
A alcaldesa Lucía Calvo presentou as gúias acompañada dos dous autores
El Correo Gallego
A alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, presentou no Concello unha guía práctica sobre os pombais do municipio, da man dos autores do libro, Patricia Castelao e Pablo Sanmartín.
A rexedora puxo en valor este novo libro, que recolle información detallada dos 40 pombais localizados no municipio teense. «Falamos de elementos arquitectónicos de gran valor cultural e histórico, dignos de ser conservados e catalogados», matizou Calvo de la Uz. Segundo os autores, a publicación «contribúe a manter viva a memoria histórica destes bens culturais».
A guía analiza tamén a evolución destes edificios na historia, abordando os seus usos principais e as distintas tipoloxías. Os pombais teenses caracterízanse principalmente polo modelo circular (31), aínda que tamén se atopan de planta cadrada/rectangular e tan só un de planta poligonal. Están presentes en 9 das 13 parroquias do concello, sendo Calo a que rexistra máis estruturas (12), seguida de Luou (6), Reis (5) e Oza–Cacheiras–Teo (4). Deste total, 32 pódense catalogar como históricos, con máis dun século de antigüidade.
Segundo a alcaldesa, esta publicación tamén busca incentivar o coñecemento e a preservación do patrimonio etnográfico teense, contribuíndo a que veciños e visitantes valoren a singularidade destes elementos e o papel que desempeñan na identidade cultural do municipio.
Nos próximos días os autores farán unha presentación oficial na que entrarán a explicar máis en detalle sobre os contidos.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande