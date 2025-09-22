A 37ª Feira do Moble de Galicia, «éxito comercial» para os expositores
Os participantes resaltan as vendas e os contactos profesionais que poden traducirse en operacións
Cedida
A Estrada pechou este domingo a súa 37ª Feira do Moble de Galicia cun balance positivo tanto en vendas como en contactos profesionais. Segundo informou a Fundación de Exposicións e Congresos, organizadora do certame, as impresións recollidas entre o máis de medio cento de empresas participantes apuntan a un «éxito comercial» que reforza o papel da feira como escaparate clave para o sector.
O evento, que se desenvolveu entre o xoves e o domingo, contou con tres pavillóns dedicados ao mobiliario e un cuarto de carácter multisectorial. Neste espazo púidose atopar unha ampla oferta para diferentes estancias da vivenda, propostas para o exterior, alternativas para o coidado do xardín e mesmo produtos como inmobles modulares ou vehículos.
Os expositores destacaron especialmente o bo número de vendas directas acadadas e os contactos profesionais realizados, que adoitan dar lugar a novas operacións comerciais en semanas posteriores. Desde a organización subliñouse tamén que «a mostra consolídase como un referente no noroeste peninsular» á hora de amosar equipamentos para o fogar, e apuntouse que a afluencia de visitantes foi semellante á da pasada edición.
A feira incluíu ademais a celebración de sorteos entre o público asistente, que repartiron agasallos como viaxes, electrodomésticos e artigos para o fogar. Os premios chegaron a participantes procedentes de diferentes concellos galegos, reforzando o carácter aberto e popular dunha cita que se mantén como unha das máis importantes no calendario de eventos comerciais da Estrada.
