Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A 37ª Feira do Moble de Galicia, «éxito comercial» para os expositores

Os participantes resaltan as vendas e os contactos profesionais que poden traducirse en operacións

Patricia Peleteiro, gañadora da viaxe a Aveiro

Patricia Peleteiro, gañadora da viaxe a Aveiro / Cedida

Cedida

A Estrada

A Estrada pechou este domingo a súa 37ª Feira do Moble de Galicia cun balance positivo tanto en vendas como en contactos profesionais. Segundo informou a Fundación de Exposicións e Congresos, organizadora do certame, as impresións recollidas entre o máis de medio cento de empresas participantes apuntan a un «éxito comercial» que reforza o papel da feira como escaparate clave para o sector.

O evento, que se desenvolveu entre o xoves e o domingo, contou con tres pavillóns dedicados ao mobiliario e un cuarto de carácter multisectorial. Neste espazo púidose atopar unha ampla oferta para diferentes estancias da vivenda, propostas para o exterior, alternativas para o coidado do xardín e mesmo produtos como inmobles modulares ou vehículos.

Os expositores destacaron especialmente o bo número de vendas directas acadadas e os contactos profesionais realizados, que adoitan dar lugar a novas operacións comerciais en semanas posteriores. Desde a organización subliñouse tamén que «a mostra consolídase como un referente no noroeste peninsular» á hora de amosar equipamentos para o fogar, e apuntouse que a afluencia de visitantes foi semellante á da pasada edición.

A feira incluíu ademais a celebración de sorteos entre o público asistente, que repartiron agasallos como viaxes, electrodomésticos e artigos para o fogar. Os premios chegaron a participantes procedentes de diferentes concellos galegos, reforzando o carácter aberto e popular dunha cita que se mantén como unha das máis importantes no calendario de eventos comerciais da Estrada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents