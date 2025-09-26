Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O Club de Xubilados de Lousame organiza unha andaina de Portobravo a Compostela polo Camiño da Ría de Muros Noia

A iniciativa, en colaboración co Concello, desenvolverase en tres etapas os días 5, 19 e 26 de outubro

Participantes na andaina do 2024

Participantes na andaina do 2024 / Cedida

Lousame

O Club de Xubilados de Lousame, en colaboración co Concello, organiza por segundo ano consecutivo unha andaina polo Camiño a Santiago da Ría de Muros Noia, unha actividade aberta á participación da veciñanza de Lousame e da comarca. A ruta completarase en tres etapas, que se celebrarán os domingos 5, 19 e 26 de outubro.

A primeira cita será o 5 de outubro, cun percorrido de 13 quilómetros entre Portobravo e San Xusto de Toxosoutos. O punto de encontro será a praza do Concello ás 9:00 horas, desde onde se facilitará transporte de volta ao rematar a etapa.

O 19 de outubro terá lugar a segunda etapa, con 19 quilómetros entre Martelo e Bertamiráns. De novo, a saída será desde a praza do Concello ás 9:00 horas, cun autobús que trasladará aos participantes ata o punto de inicio e os recollerá ao remate.

A última etapa celebrarase o 26 de outubro, cubrindo os 14 quilómetros que separan Bertamiráns da praza do Obradoiro, completando así a ruta que seguen os peregrinos da variante marítima do Camiño.

O Club de Xubilados xa acumula experiencia neste tipo de propostas. En 2024 organizou tres etapas que percorreron os primeiros tramos da ruta desde Porto do Son e Muros ata Noia, cunha participación media de setenta persoas. Ademais, en 2022, coincidindo co Ano Santo Xacobeo, tamén convocara unha primeira edición estruturada en tres etapas, que contou cunha media de sesenta asistentes.

Participantes na andaina do 2022

Participantes na andaina do 2022 / Cedida

A inscrición ten un prezo simbólico de 5 euros por etapa, que se aboará o mesmo día da andaina. Para aqueles interesados, poden reservar a súa praza no Club de Xubilados de Lousame, a través da web ou enviando un whatsapp ao 653 22 16 55.

