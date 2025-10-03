Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Melide humaniza e mellora a seguridade viaria na Avenida de América e contorna

Farán as estreitas beirarrúas máis accesibles e renovarán o firme

Afecta a rúas como Fernández Florez, Castelao e Magallanes

Avenida de América, na vila de Melide, que vai ser humanizada

Avenida de América, na vila de Melide, que vai ser humanizada / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Melide

O Concello de Melide levará a cabo obras de humanización e mellora da seguridade viaria na Avenida de América. As actuacións terán un custo de 182.864 € e desenvolveranse ao longo de catro meses, permitindo atender as necesidades desta e doutras vías deterioradas no tecido urbano, e actuando sobre 287 metros das mesmas.

Os traballos inclúen a mellora da seguridade e a humanización do espazo, ampliándose tamén as rúas Fernández Flórez, Alfonso Castelao e Magallanes, situadas na área norte do centro urbano melidao. A intervención comprenderá un tramo de case 300 metros de lonxitude entre as distintas vías e pretende humanizar e adecuar no espazo público.

Estas obras destínanse a mellorar tanto a funcionalidade como a seguridade de uso destas travesías, tendo en conta tanto a peóns como tráfico rodado. Dado que a zona se caracteriza por tramos de beirarrúa moi estreita e inadecuada dende o punto de vista da accesibilidade das persoas con mobilidade reducida, a intervención instalará unha plataforma a nivel compartida por tráfico rodado e peonil. O espazo de uso para cada tipo de circulación estará delimitado polos materiais e a súa disposición.

No que atinxe á zona destinada ao paso de vehículos, será asfaltada, mentres que a parte peonil contará con pavimento en baldosa. No proxecto tamén se inclúe a canalización de augas pluviais. As beirarrúas actualmente existentes serán demolidas nunha remodelación incluída no POS+ Adicional.

