Melide humaniza e mellora a seguridade viaria na Avenida de América e contorna
Farán as estreitas beirarrúas máis accesibles e renovarán o firme
Afecta a rúas como Fernández Florez, Castelao e Magallanes
O Concello de Melide levará a cabo obras de humanización e mellora da seguridade viaria na Avenida de América. As actuacións terán un custo de 182.864 € e desenvolveranse ao longo de catro meses, permitindo atender as necesidades desta e doutras vías deterioradas no tecido urbano, e actuando sobre 287 metros das mesmas.
Os traballos inclúen a mellora da seguridade e a humanización do espazo, ampliándose tamén as rúas Fernández Flórez, Alfonso Castelao e Magallanes, situadas na área norte do centro urbano melidao. A intervención comprenderá un tramo de case 300 metros de lonxitude entre as distintas vías e pretende humanizar e adecuar no espazo público.
Estas obras destínanse a mellorar tanto a funcionalidade como a seguridade de uso destas travesías, tendo en conta tanto a peóns como tráfico rodado. Dado que a zona se caracteriza por tramos de beirarrúa moi estreita e inadecuada dende o punto de vista da accesibilidade das persoas con mobilidade reducida, a intervención instalará unha plataforma a nivel compartida por tráfico rodado e peonil. O espazo de uso para cada tipo de circulación estará delimitado polos materiais e a súa disposición.
No que atinxe á zona destinada ao paso de vehículos, será asfaltada, mentres que a parte peonil contará con pavimento en baldosa. No proxecto tamén se inclúe a canalización de augas pluviais. As beirarrúas actualmente existentes serán demolidas nunha remodelación incluída no POS+ Adicional.
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- Un recuerdo para 'Juan, o cego': una foto suya se viraliza en redes con cientos de comentarios nostálgicos
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- Santiago apuesta por el verde: así transformará el Monte Viso el proyecto 'Entre Sar e Sarela'
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Muere el catedrático de Historia del Arte y académico Ramón Yzquierdo Perrín a los 77 años
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- El PP anima a los ediles socialistas y no adscritos a apoyar una moción de censura en Santiago