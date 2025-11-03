Val do Dubra pecha o ciclo ‘Toponimízate 2025’ cunha charla sobre a orixe dos nomes da terra
O Auditorio Municipal acollerá este xoves unha sesión divulgativa da Real Academia Galega e da Secretaría Xeral da Lingua para promover a recolla de microtopónimos a través da plataforma Galicia Nomeada
O Concello de Val do Dubra converterase este xoves, 6 de novembro, no escenario da derradeira charla do programa Toponimízate. Falámosche dos nomes da túa terra, unha iniciativa da Real Academia Galega (RAG) e da Secretaría Xeral da Lingua que busca implicar á cidadanía na conservación e recuperación da toponimia tradicional galega.
A cita terá lugar ás 20.30 horas no Auditorio Municipal, onde o coordinador técnico de Galicia Nomeada e do Seminario de Onomástica da RAG, Vicente Feijoo, ofrecerá unha sesión divulgativa sobre a orixe e o significado dos nomes das parroquias e aldeas do municipio, así como sobre o uso da plataforma colaborativa Galicia Nomeada, que permite rexistrar microtopónimos como montes, leiras ou fontes.
O acto contará coa presentación do alcalde de Val do Dubra, Diego Luís Díaz Méndez, quen destacou o valor de iniciativas como esta, que «axudan a conservar unha parte esencial da nosa identidade e da memoria colectiva das nosas parroquias».
No concello xa se realizara unha primeira recolleita de microtoponimia no marco do Proxecto Toponimia de Galicia (2000-2011), na que se recompilaron arredor de 4.000 nomes. O obxectivo agora é completar e actualizar esa información, incorporando audios coa pronuncia local, fotografías e datos culturais que enriquezan o visor de Galicia Nomeada.
A Asociación Vento Libre, da parroquia de San Román, xa amosou o seu interese en colaborar activamente neste labor, que busca preservar un patrimonio inmaterial único e facilitar que as novas xeracións coñezan o significado dos topónimos da súa contorna.
Segundo explicou Vicente Feijoo, «Dubra é un hidrónimo de orixe prerromana, emparentado co irlandés antigo dobur e o galés dwfr, ambos co significado de ‘auga’, mentres que Buxán deriva do nome persoal latino BUSIUS».
Desde o seu inicio no ano 2017, o programa Toponimízate pasou por máis dun cento de concellos galegos, chegando este ano ao municipio número 108, e continuará no 2026 con novas sesións divulgativas en doce concellos galegos.
