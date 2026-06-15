Promesas de la literatura de 13 municipios llevan al éxito el Certame Literario Concello de Ames

El auditorio de la Casa da Cultura do Milladoiro acogió la gala de entrega de premios del XXIII Certame Literario Concello de Ames, un acto literario-musical en el que participaron 16 de los 18 ganadores de las modalidades de poesía y narrativa. La periodista de Ames Radio, Belén Martínez, condujo el evento, mientras que la actuación musical estuvo a cargo del alumnado de la Escola Municipal de Música de Ames. Los textos reconocidos se publicarán en un libro colectivo que verá la luz en abril.

Diversa procedencia

Los trabajos premiados procedieron de trece municipios diferentes: Ames, Noia, Santiago, A Coruña, Nigrán, San Sadurniño, Oroso, Teo, Touro, Lousame, Gondomar, Allariz y Vigo. Al hilo, cuatro de los galardones recayeron en participantes de Ames. Y en cuanto a los reconocimientos concretos, en narrativa fueron para Aroa Domínguez Domínguez, Adriana González Leira y Ana López Canosa, en la primera categoría; Elena Tedín Cobas, Enma Serrano Caneda y Sarah Muñoz Costa, en la segunda; y Francisco Javier Fernández Dávila, Sonia Corral Franco e Israel Martínez Veiga, en la tercera.

En poesía, los galardones correspondieron a Adriana González Leira, Xela Ramos Domínguez y Lois Herva Rodríguez, en la primera categoría; María Rodríguez Maroño, Elvia Pérez Álvarez y Ana Laranga Romero, en la segunda; y Marta Dacosta Alonso, María Comesaña Besteiros y Clara do Roxo, en la tercera categoría.

Referente consolidado

El Certame Literario Concello de Ames, ya consolidado como una referencia para la creación en lengua gallega, alcanzó este año su vigésima tercera edición. En 2026 se presentaron 186 trabajos procedentes de toda Galicia y de otros puntos más alejados. A lo largo de su trayectoria, el concurso ha recibido más de 3.000 obras y ha premiado un total de 414.

Durante la gala se recordó la figura de Begoña Caamaño, homenajeada este año en las Letras Galegas y miembro del jurado del certamen en 2014. También intervino el alcalde y concejal de Normalización Lingüística, Blas García, quien felicitó a los autores galardonados y destacó la importancia del certamen para fomentar la creación literaria y contribuir a la preservación y promoción de la lengua gallega entre las nuevas generaciones.

Jurado

El jurado de esta edición estuvo formado por Manuel Portas Fernández, Carlos Negro Romero y Dolores Vilavedra Fernández. En representación del mismo, Manuel Portas subrayó la elevada participación registrada en ambas modalidades y destacó especialmente que más del 20 % de los trabajos fueron presentados por menores de 14 años, una muestra del interés de la juventud por la literatura en gallego.