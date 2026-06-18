Un home resulta ferido en Cee ao envorcar o tractor que manexaba nunha leira
O ferido, que non foi preciso excarcerar, foi trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira
Un home resultou ferido este xoves en Cee ao envorcar o tractor que manexaba cando traballaba nunha leira.
O ferido, que non foi preciso excarcerar, foi trasladado ao Hospital Virxe da Xunqueira.
Ata o lugar desprazouse un helicóptero do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 co seu equipo a bordo; sen embargo, o ferido, tras ser estabilizado polos profesionais sanitarios, puido ser evacuado nunha ambulancia.
Ao fío das cinco e media da tarde, un particular indicaba ao 112 Galicia que estaban traballando nunha finca en Gures, na Ameixenda, no concello de Cee, e envorcara un tractor, quedando o condutor atrapado baixo o vehículo agrícola. Engadía, ademais, que a persoa non respondía e que o vehículo podía estar perdendo combustible.
Con estes datos, os xestores do 112 Galicia puxeron os feitos en coñecemento do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e dos Bombeiros de Cee que cando chegaron, confirmaron que non era preciso o uso de material de excarceración, posto que a persoa xa estaba sendo atendida polo persoal sanitario para ser trasladado en ambulancia.
Igualmente, os xestores de emerxencias pasaron aviso do suceso á Garda Civil e aos efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade.
Con todo, os bombeiros procederon a revisar o vehículo que envorcara nun terraplén e indicaron que non presentaba perigo, polo que daban por finalizada a súa intervención.
Así mesmo o indicaron os efectivos de Protección Civil, que confirmaron que non houbo fuga de combustible e que os mesmos propietarios encargábanse da retirada do tractor coa axuda da súa maquinaria.
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