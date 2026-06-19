As Torres do Allo, do século XVI, acollerán un campamento de verán para 120 nenos e nenas de Zas
Desenvolverase en varias quendas, do 22 de xuño ao 28 de agosto, e contará cun servizo de madrugadores
Ante a elevada participación, o Concello reforzou o persoal contratando seis monitores
Un total de 124 nenos e nenas participarán nos campamentos de verán organizados polo Concello de Zas, unha cifra que confirma a elevada demanda desta iniciativa municipal e o seu papel fundamental como ferramenta de conciliación para as familias durante o período estival.
Os campamentos desenvolveranse entre o 22 de xuño e o 28 de agosto nas Torres do Allo, distribuídos en cinco quendas, e contarán ademais cun servizo de madrugadores no que se anotaron 18 participantes. Do total de inscritos, 15 son nenos e nenas non empadroados no municipio, mentres que o resto son menores empadroados ou escolarizados nos centros educativos do concello.
O Pazo das Torres do Allo é un dos máis antigos de Galicia e un dos mellores exemplos da vida nobiliar da alta idade media. As Torres do Allo foron construídas no século XVI sobre unha antiga fortaleza destruída polos Reis Católicos. O conxunto está formado por dúas torres unidas a un corpo central renacentista, con detalles decorativos de gran valor.
Co obxectivo de atender o maior número posible de solicitudes e garantir un acceso equilibrado ao servizo, o Concello realizou un importante esforzo organizativo para que todos os nenos e nenas empadroados e aqueles que cursan estudos nos colexios do municipio poidan participar en tres quendas, respectando na medida do posible as preferencias indicadas polas familias no momento da inscrición. No caso dos participantes non empadroados, asignóuselles unha quenda.
Para facer fronte á elevada participación e asegurar a calidade da atención e das actividades programadas, o Concello de Zas tivo que reforzar os recursos humanos destinados aos campamentos mediante a contratación de seis monitores e monitoras.
O alcalde, Manuel Muíño, destacou o esforzo realizado pola administración local para dar resposta á demanda existente, explicando que “os campamentos de verán son un servizo moi valorado polas familias e unha das iniciativas máis importantes que desenvolvemos durante os meses estivais. Desde o Concello fixemos un importante esforzo organizativo e económico para que ningún neno ou nena quedase sen a oportunidade de participar”.
Muíño subliñou tamén que “a conciliación familiar segue sendo unha prioridade para este Goberno municipal. A elevada cifra de inscricións demostra que este tipo de programas son necesarios e que as familias demandan recursos públicos que lles axuden a compatibilizar a vida laboral e familiar durante as vacacións escolares”.
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