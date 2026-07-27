Accidente en Brión de madrugada con un único vehículo implicado
Al lugar del accidente se trasladó la Guardia Civil, una ambulancia y el GES de Brión
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Iker Cotón
Una persona resultó herida en un accidente esta noche a la 1.15 horas en Brión. Un vehículo se estrelló contra la rotonda que une la avenida de Noia con la calle Senra, en Os Ánxeles. Al lugar del accidente se traslaradon la Guardia Civil, el GES de Brión y una ambulancia para atender al conductor del único vehículo implicado. El conductor está herido pero no tuvo que ser movilizado al hospital. Los efectivos del GES estuvieron realizando labores de limpieza de la vía en el lugar del accidente. El único vehículo implicado se trata de un Renault Clio de color blanco, que quedó con la parte frontal completamente destrozada debido a la colisión.
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