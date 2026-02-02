Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato en MosCHUSSandra VilasVista Alegre
instagram

Muros crea un banco solidario de préstamo de materiais adaptados para persoas con dependencia ou discapacidade

A iniciativa complementa o banco municipal de material adaptado, posto en marcha con gran éxito o pasado verán

Mario Martínez e María Lago.

Mario Martínez e María Lago. / Cedida

Suso Souto

Muros

O Concello de Muros puxo en marcha o pasado verán o seu banco municipal de material adaptado, un servizo que está funcionando con éxito e reforza agora co banco solidario de préstamo de materiais adaptados.

Neste caso, trátase dun servizo municipal para recoller doazóns de materiais adaptados en bo estado e prestalos gratuítamente a outras persoas en situación de dependencia ou discapacidade en Muros.

“Esta iniciativa da área municipal de Servizos Sociais impulsa a solidariedade comunitaria e contribúe á reducción de custos para as familias, fomenta a sostibilidade, a rapidez á hora de atender as necesidades que xurdan e a mellorar en xeral dos servizos sociais”, asegura a alcaldesa, María Lago.

“A diferenza do banco que puxemos en marcha no verán, con material aportado polo Concello, neste caso promovemos a doazón de materiais ortoprotésicos ou axudas técnicas en bo estado cando xa non se necesitan”, explica Mario Martínez Lago, concelleiro de Servizos Sociais.

"Desta forma, melloramos a vidas das persoas dependentes e axudamos ao persoal do Servizo de Axuda no Fogar", engaden a alcaldesa e o concelleiro de Servizos Sociais.

Poden beneficiarse deste novo banco as persoas residentes en Muros con necesidades de autonomía persoal, avalíadas polos Servizos Sociais. O préstamo é temporal, para axudar en situacións de dependencia.

Pódense doar camas hospitalarias, grúas articuladas, sillas de rodas, muletas e andadores, colchóns antiescaras, cadeiras de baño e outros materiais necesarios para as persoas dependentes. O persoal do concello encargarase da recollida e a entrega do material.

Noticias relacionadas

Para realizar unha doazón, é necesario contactar coa concellería de Servizos Sociais chamando ao 981 762 465 ou enviando un email a servizos.sociais@muros.gal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents