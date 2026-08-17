El vuelco de un camión provoca un incendio en una finca y deja a vecinos de Noia y Lousame sin luz

El vuelco de un camión provocó este lunes en Noia un pequeño incendio en una finca, al tirar un poste de media tensión.

El accidente ocurrió a las cinco de la tarde en Ponte de San Francisco, cuando un operario realizaba una maniobra con una grúa para cargar una máquina en el camión. Durante esa maniobra, el vehículo se desestabilizó y volcó.

En el operativo por el accidente (en el que no hubo víctimas) y en la extinción del fuego intervinieron bomberos de Boiro, el GES de Noia, Policía Local, Guardia Civil y 061.

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Al resultar dañado el tendido eléctrico, se produjo un corte de suministro que dejó sin luz a varios núcleos de Noia y Lousame.