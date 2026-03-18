El programa BEME de Galicia supera los 2.000 beneficiarios y atrae a jóvenes con alta demanda laboral

Galicia refuerza su apuesta por atraer talento cualificado del exterior a través de las Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME), un programa clave dentro de la Estrategia Galicia Retorna. Así lo destacó el conselleiro de Emprego, José González, durante un encuentro en A Coruña con estudiantes que cursan sus másteres en la Universidade da Coruña, donde puso en valor el impacto de estas ayudas, que permitirán superar los 2.000 beneficiarios y movilizar más de 15 millones de euros.

Actualmente, alrededor de 60 jóvenes procedentes del exterior realizan estudios de posgrado en la ciudad, en titulaciones vinculadas a ámbitos con alta demanda laboral como finanzas, inteligencia artificial, edificación sostenible o dirección de empresas. Según los datos de la Xunta, cerca del 80% de los participantes, con una edad media de 29 años, permanece en Galicia tras finalizar su formación, contribuyendo al tejido económico y social.

El conselleiro subrayó la eficacia del programa para incorporar capital humano cualificado y recordó que la nueva convocatoria, abierta hasta el 30 de abril, cuenta con una dotación de 2,55 millones de euros. Las becas, de entre 8.000 y 12.500 euros, cubren matrícula, desplazamiento, alojamiento y manutención, e incluyen medidas de orientación, acompañamiento y tutoría laboral.

Además, destacó el refuerzo de la empleabilidad a través del programa Galicia Suma Talento: Emprégate, que incrementa los incentivos a las empresas que contraten a beneficiarios de las BEME.

Entre los retos pendientes, González insistió en la necesidad de agilizar la homologación de títulos extranjeros, cuyos plazos actuales pueden prolongarse entre tres y cinco años, y defendió una mayor coordinación entre administraciones y universidades para facilitar la inserción laboral.

El programa se dirige a jóvenes gallegos residentes en el exterior y a descendientes con titulación universitaria, y ofrece más de 95 másteres en las universidades públicas gallegas, seleccionados por su alta empleabilidad, consolidando a Galicia como un destino atractivo para el retorno de talento.