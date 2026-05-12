Oportunidad en Vigo: El Juzgado de lo Mercantil Nº3 de Pontevedra liquida cinco activos comerciales con puja inicial desde cero euros

Vigo no es solo el mayor núcleo poblacional de Galicia, sino su indiscutible motor económico. En un escenario donde el sector industrial, el puerto y la Zona Franca mantienen una actividad constante, el mercado inmobiliario comercial se enfrenta a un fenómeno complejo: una demanda creciente de espacios profesionales frente a una escasez crítica de oferta rentable en el circuito tradicional.

Ante esta falta de producto convencional, las subastas judiciales en la ciudad olívica se han consolidado como la vía estratégica preferente para inversores y empresas. Este mes de mayo, el capital privado tiene la oportunidad de posicionarse en una plaza que no deja de revalorizarse, adquiriendo activos con un potencial de beneficio muy superior al convencional y bajo un marco de transparencia absoluta.

El valor del metro cuadrado en el pulmón de Galicia

Vigo se encuentra en un proceso de transformación de su tejido comercial. Ya no se busca solo el retail de paso, sino espacios para sedes corporativas, clínicas especializadas y centros de servicios que requieren ubicaciones de alta densidad. Invertir en locales en este municipio supone apostar por una economía diversificada que blinda la inversión ante fluctuaciones sectoriales.

A través de la plataforma Gobid.es, la liquidación de estos locales destaca precisamente por este valor estratégico, con una estructura diseñada para maximizar el Retorno de Inversión (ROI) desde el momento de la adquisición.

Invertir bajo tus propios términos

El principal atractivo de este proceso es su punto de partida económico: al no haber precio de reserva, los activos salen a subasta desdecero euros. Esta dinámica permite que sea el propio mercado quien marque el ritmo de la adjudicación en tramos de 1.000 euros, garantizando una «entrada a bajo coste» con la transparencia y seguridad jurídica que otorga un proceso bajo tutela judicial.

La subasta se estructura en dos lotes estratégicos, pensados para responder a distintas necesidades de negocio e inversión. Por un lado, el Lote 3, ubicado en Avenida Castrelos, 149, está formado por dos locales comerciales contiguos con una superficie total de 71 m². Su localización, en una de las principales entradas de Vigo y en una zona de alta densidad residencial, lo convierte en una opción especialmente atractiva para negocios de servicios, despachos profesionales o marcas que busquen visibilidad constante.

Además, al tratarse de dos espacios contiguos, ofrece flexibilidad al inversor, que puede unificarlos en un único local o explotarlos como unidades independientes.

Por otro lado, el Lote 5, situado en Calle Gerona, 6, destaca como uno de los activos más relevantes de la subasta por su ubicación y volumen. Esta microcartera está compuesta por tres locales comerciales que suman 347 m² en pleno corazón administrativo y comercial de Vigo. Su configuración permite diversificar el riesgo desde el primer momento y abre la puerta a un potencial de rentabilidad por alquiler especialmente competitivo, impulsado por un coste de adquisición inicial inferior al habitual en el mercado tradicional.

Cómo participar

El mercado ya ha empezado a posicionarse ante una operación que muchos inversores identifican como una de las oportunidades más destacadas del trimestre en el sur de Galicia. Las personas interesadas en participar deberán registrarse en la plataforma y formalizar su inscripción antes del cierre de la subasta, previsto para el 20 de mayo de 2026 a las 15:30 horas. Se puede acceder a toda la información técnica, fotos y pliegos pinchando aquí.