Pablo Junceda, premiado por los colegios profesionales de Galicia: "Hay personas que no vienen a servirse, sino a servir"

El director general de Sabadell Gallego y director general adjunto de Banco Sabadell, Pablo Junceda, recibió este sábado el Premio a la Excelencia y Compromiso Profesional de la Unión Profesional de Galicia, un galardón con el que esta asociación que agrupa a casi medio centenar de colegios profesionales reconoce la trayectoria personal y profesional del directivo y el apoyo brindado a este colectivo a través de la entidad financiera. Agradecido por la distinción, Junceda puso en valor el papel que juegan los colegios profesionales. «Son espacios donde profesionales de muy distintos ámbitos comparten una misma idea: que el talento tiene sentido cuando se pode al servicio de los demás». Remarcó que, en tiempos en que «parece primar más el interés individual que el colectivo», estas entidades recuerdan que «hay personas que no vienen a servirse, sino a servir». En este punto, recordó la célebre frase de la Madre Teresa de Calcuta que dice que "el que no vive para servir, no sirve para vivir".

"Compromiso" con los profesionales

Tras recoger el premio en un acto celebrado en el hotel Puerta del Camino en Santiago, Junceda ratificó su «compromiso a futuro» con los profesionales gallegos. «Me anima a seguir trabajando con humildad, con responsabilidad y con el convencimiento de que cada uno de nosotros puede aportar, desde su lugar, algo positivo a la sociedad», afirmó.

Significado personal

Y aludió a lo que representa este reconocimiento no solo a nivel profesional sino también personal, pues su padre presidió durante diez años un colegio profesional. «De él aprendí que estas instituciones no son meras estructuras administrativas, sino auténticas comunidades de personas comprometidas, que entienden su profesión como una responsabilidad hacia la sociedad".

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Junceda quiso compartir el premio con el equipo de "maravillosas y maravillosos gallegos que trabajan cada día para construir una Galicia mejor".