Tecnología compostelana para dejar atrás el presentismo laboral

Registrar la hora de entrada y la de salida es solo el punto de partida. Una empresa puede saber cuándo ficha un trabajador y seguir sin conocer cómo se distribuye su jornada, qué interrupciones condicionan su actividad o si las cargas están bien repartidas entre los distintos miembros de un equipo. Esa es la necesidad a la que intenta responder Overa HR, una tecnología desarrollada desde Santiago que convierte la actividad digital de las organizaciones en datos para facilitar la toma de decisiones.

La compañía, de capital gallego, gestiona actualmente más de 50.000 usuarios. Su plataforma analiza, según los parámetros establecidos por cada organización, cuestiones como el tiempo efectivo de trabajo, las pausas, la distribución de la jornada, las cargas de los equipos y el uso de las herramientas digitales. Su propósito, explica el CEO de Overa HR, Vicente Saborido, no es reforzar la vigilancia, sino sustituir las percepciones subjetivas por información objetiva.

«No se trata de presencialismo, sino de productividad, eficiencia y tiempo efectivo de trabajo», resume Saborido. El directivo defiende que la tecnología debe permitir que la empresa conozca mejor su funcionamiento y, al mismo tiempo, que cada trabajador pueda consultar sus propios datos y organizarse.

Del soporte tecnológico a la gestión del trabajo

Overa nació como una spin-off de un grupo empresarial gallego con más de 25 años de experiencia en la gestión tecnológica de puestos de trabajo. Según relata Saborido, la actividad inicial consistía en responder a las incidencias que se producían en los equipos de sus clientes. Con el tiempo, la compañía avanzó hacia un modelo preventivo, orientado a anticipar los problemas.

La pandemia aceleró esa evolución. El traslado repentino de miles de empleados desde las oficinas a sus casas obligó a numerosas organizaciones a gestionar equipos dispersos y convirtió el teletrabajo en una necesidad inmediata. De las peticiones de aquellos clientes surgió la plataforma actual, que integra dos áreas: una centrada en las personas, Overa HR, y otra dedicada a los dispositivos, las infraestructuras tecnológicas y la experiencia digital de los usuarios.

La empresa trabaja principalmente en España con compañías de sectores como la banca, los seguros, el comercio y la industria, además de administraciones públicas. Su equipo está compuesto por 16 personas y, según Saborido, 14 de ellas son gallegas.

Más información que una hora de entrada y otra de salida

El registro de jornada es una de las funciones de Overa HR, pero la empresa sostiene que no constituye el núcleo diferencial del producto. «Saber a qué hora entra y sale alguien no permite comprender cómo se trabaja», señala su CEO.

Para obtener esa información, la compañía instala en los dispositivos un agente denominado Verum. Saborido asegura que su consumo de recursos es inferior al de la calculadora de Windows y que, por tanto, no interfiere en el funcionamiento habitual de los equipos. La información que recoge depende de la configuración elegida por cada organización.

Los datos se trasladan después a paneles desde los que es posible estudiar los tiempos de actividad, las pausas, las modalidades presencial y remota o la distribución de las cargas. La documentación facilitada por Overa añade que la plataforma puede identificar automáticamente los días trabajados desde casa o desde la oficina e incorporar periodos de actividad fuera del ordenador, como reuniones, llamadas o desplazamientos. También permite calcular saldos de horas positivas o negativas en distintos periodos. La plataforma puede agrupar a los trabajadores por equipos y observar tendencias, comparaciones y posibles desequilibrios.

Uno de los problemas recurrentes, explica Saborido, es la pérdida de concentración. Un empleado puede estar redactando un documento mientras responde correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Aunque permanezca delante del ordenador, las interrupciones le hacen perder el foco y alargan el tiempo necesario para terminar la tarea.

Overa HR muestra esos patrones al propio usuario. La intención es que pueda reconocer lo que la empresa denomina «ladrones de tiempo» y mejorar su organización. «Ayuda a la organización a gestionar de manera más eficiente sus recursos y a cada usuario a autogestionarse», afirma el CEO.

«La tecnología debe generar confianza, no vigilar»

La monitorización de la actividad digital plantea una cuestión inevitable: el temor a que se convierta en un sistema de vigilancia. Saborido rechaza ese enfoque y recalca que la herramienta se configura atendiendo a las circunstancias de cada compañía y a los acuerdos establecidos con sus trabajadores.

Según la documentación de la empresa, Overa HR registra la interacción con las herramientas profesionales, pero no realiza capturas de pantalla, no activa cámaras ni micrófonos y tampoco accede al contenido de documentos, correos o conversaciones. La compañía afirma que los datos se tratan cifrados y que el empleado conserva mecanismos de control, como un botón para detener o pausar el registro de su actividad.

El directivo recuerda la experiencia de uno de sus primeros clientes durante la pandemia: un ayuntamiento con más de 500 usuarios y una presencia sindical relevante. La entidad quería conocer el funcionamiento del trabajo remoto, pero no deseaba que la solución fuese percibida exclusivamente como un instrumento de control.

Las conversaciones mantenidas con los representantes de los trabajadores llevaron a Overa a desarrollar un panel de autogestión. De ese modo, los empleados podían consultar la misma información sobre su actividad y revisar cómo distribuían su tiempo. Según Saborido, la experiencia contribuyó a reducir la desconfianza entre las dos partes.

«El control entendido como vigilancia pertenece al pasado», sostiene. En su opinión, las empresas deben poner herramientas a disposición de sus equipos para que puedan ser más eficientes, pero también para favorecer su bienestar y conseguir que se sientan cómodos dentro de la organización.

Flexibilidad y desconexión digital

El CEO de Overa HR pone como ejemplo a un padre o una madre que necesita llevar a su hijo al colegio, recogerlo o acompañar a un familiar al médico. Si existe un acuerdo de flexibilidad con la empresa, el sistema puede dejar de contabilizar ese periodo personal y reanudar la actividad cuando el trabajador regresa.

El tiempo pendiente se recuperaría después conforme a lo acordado: al final de la jornada, durante esa semana o en otro plazo establecido entre las partes. Para Saborido, disponer de una referencia compartida permite compatibilizar la flexibilidad con el cumplimiento de la jornada y reduce las dudas sobre qué sucede cuando una persona trabaja a distancia.

La plataforma también avisa al usuario cuando completa su jornada efectiva. «Si has terminado, te puedes levantar independientemente de lo que históricamente ha supuesto el presencialismo, de no querer ser el primero en abandonar la mesa porque te van a mirar mal», explica.

Overa asegura asimismo que la monitorización cesa cuando el empleado apaga sus herramientas corporativas. La compañía vincula este funcionamiento con la desconexión digital, aunque el respeto efectivo de ese derecho depende también de las políticas y prácticas de cada organización.

Datos que pueden revelar una sobrecarga

Overa HR no diagnostica el agotamiento ni interpreta el estado personal de un empleado. Saborido insiste en este límite: el sistema muestra actividad y tendencias, mientras que el análisis y las decisiones corresponden a los responsables de la organización.

Sí puede aportar señales para iniciar una conversación. Una actividad muy continuada, la ausencia reiterada de pausas, la acumulación de trabajo o las solicitudes frecuentes para ampliar la jornada pueden indicar que conviene revisar la situación de una persona o de su equipo. Al comparar los datos del departamento también puede advertirse que las tareas no están distribuidas de manera equilibrada.

«No levanta la mano para decir que habrá un problema», precisa Saborido. «Muestra información real de lo que está ocurriendo; la interpretación y las decisiones las tiene que tomar un responsable».

Absentismo medido con los criterios de cada empresa

La documentación aportada por Overa incorpora otra función que no se desarrolló en la entrevista: el análisis del absentismo. La plataforma contabiliza los días no trabajados por bajas médicas y otras ausencias, justificadas o no, y excluye las vacaciones. La clasificación puede adaptarse a los criterios internos de cada organización.

Esta información no determina por sí sola las causas de una ausencia ni permite atribuir responsabilidades. Su utilidad, según la compañía, consiste en ofrecer una visión continuada de su impacto y una base común para estudiar tendencias y tomar decisiones.

Una invitación a anticiparse

Ante una mayor digitalización del control horario, Saborido recomienda a las empresas anticiparse y no contemplar estas herramientas únicamente como una respuesta burocrática. Considera que los datos pueden utilizarse para revisar la productividad, reducir tareas administrativas, facilitar la conciliación y mejorar la gestión de los equipos.

La compañía trabaja con clientes que van desde los 25 usuarios hasta organizaciones con varios miles. Su CEO sitúa el precio de referencia en «muy pocos euros por usuario y año», aunque aclara que el coste depende del tamaño y de las necesidades de cada entidad.

El posible retorno no se limita, según Overa, al tiempo de trabajo. La vertiente tecnológica permite analizar también el uso de aplicaciones y licencias de software de pago. Una organización puede comprobar, por ejemplo, si mantiene licencias costosas que apenas se utilizan o si necesita distribuirlas mejor entre sus profesionales.

Los datos también pueden servir, de acuerdo con la empresa, para reorganizar equipos o procesos, detectar necesidades de formación, revisar horarios o sustituir herramientas que no funcionan como se esperaba. Son decisiones que Overa engloba dentro del concepto de people analytics: utilizar información sobre tiempos, cargas y patrones de trabajo para reducir el peso de la intuición en la gestión de personas.

Una plataforma creada en Santiago

Saborido reivindica finalmente el origen compostelano del proyecto. Asegura que Overa compite con grandes compañías estadounidenses e israelíes y considera que su procedencia puede convertirse en una ventaja cuando las organizaciones valoran dónde se almacena y cómo se trata su información.

«Somos de aquí, estamos aquí y los datos los tenemos aquí», afirma. Para el CEO, que una ciudad del tamaño de Santiago pueda albergar un producto capaz de competir con multinacionales respaldadas por grandes fondos demuestra la fortaleza del ecosistema tecnológico gallego.

También conecta esa capacidad con una nueva forma de incorporar talento. Overa trabaja mayoritariamente en remoto y no limita la contratación al entorno inmediato de su oficina. «Si quieres tener a los mejores en cada puesto, no tienes que pensar que por estar en Santiago debes buscarlos solo en Santiago», sostiene.

La misma filosofía que la compañía aplica internamente resume su propuesta para el mercado: organizar el trabajo alrededor de los resultados, la flexibilidad y la información compartida, y no alrededor del número de horas que una persona permanece visible ante una pantalla.