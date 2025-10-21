Solo uno de cada diez alumnos detecta acoso en los centros gallegos

Hace una década, y con el objetivo de observar cuál era el clima de convivencia en las aulas, el Ejecutivo gallego puso en marcha una encuesta de diagnóstico bianual. «Los centros educativos se consolidan como zonas seguras, si bien esto no supone que se deba bajar la guardia ante cualquier situación de conflicto o acoso», señaló este lunes el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien presentó, tras el Consello de la Xunta, los resultados del quinto sondeo realizado por la Consellería de Educación.

Con cerca de 165.000 participantes, entre estudiantes, profesorado, familia y otros agentes del sistema educativo, el 88% de las personas encuestadas reveló, en palabras del mandatario gallego, que no existen conflictos en los centros y que, de tener lugar, son «puntuales y no suponen un problema representativo», lo que supone un descenso en todos los grupos. Este porcentaje se eleva hasta el 99% en el caso del alumnado que cursa enseñanzas postobligatorias.

Llegar tarde a clase, no dejar al profesorado hacer su trabajo y agresiones verbales son las principales problemáticas encontradas en las etapas de enseñanza obligatoria. Y es que el 40% cita estas cuestiones como las más repetidas. Entrado ya el alumnado en la enseñanza postobligatoria, en el que se incluye Bachillerato y FP, los comportamientos en los que más reinciden los estudiantes son llegar tarde a clase o faltar sin justificación. En ambos grupos, menos del 10% apunta el acoso o el ciberacoso como un conflicto en su centro.

«Apenas se producen situaciones de conflictividad»

Sobre los espacios de conflictividad, el alumnado de 5º y 6º de primaria y de ESO señala los recreos, mientras que en cursos superiores citan los alrededores de los centros. Todos coinciden, según el Ejecutivo, en que en baños, comedores o transporte escolar «apenas se producen situaciones de conflictividad».

Por otro lado, el alumnado que afirma no haber sufrido conductas negativas en su centro educativo creció ligeramente con respecto al año 2023, situándose en el 75,5% —2,5 puntos más—. Entre los que sí declaran haber padecido estos comportamientos se indica que lo más habitual es que otros compañeros los insulten (9,24 %), se rían de ellos (8,12 %) o que se metan con ellos (7,56 %).

Para la resolución de conflictos, Rueda apuntó al importante papel del profesorado tutor. Y es que, en el 60% de los casos, las tensiones se resuelven hablando con esta figura. La mayoría de los docentes consultados en esta ‘V Enquisa de diagnose da convivencia 2025’, alrededor de un 88%, manifestó que intenta resolver los conflictos dialogando para intentar llegar a acuerdos o, de ser necesario, según apunta el 77,2%, tratando el conflicto con todas las partes.

De este modo, entre los resultados trasladados por el mandatario gallego está también el grado de satisfacción con respecto al centro escolar, que, en el caso de los docentes y el alumnado de primaria se eleva al 90%, mientras que el de las familias se sitúa en torno al 86,6%.