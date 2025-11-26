La Xunta amplía la vigencia de la tarjeta Xente Nova y la +65 durante el próximo año
Estas tarjetas ofrecen hasta 60 viajes gratuitos al mes
La Xunta ampliará a 2026 la gratuidad del transporte interurbano para menores de 21 años, a través de la Tarxeta Xente Nova (TXN), así como para los mayores de 65 con la tarifa '+65'. Así lo recogen sendas resoluciones publicadas este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en las que la Xunta remarca que procede la prórroga del plazo de su vigencia para el año 2026 a la vista de los viajes efectuados por las personas usuarias al amparo de estas tarifas, y su tendencia creciente a lo largo del período temporal en que ya estuvo funcionando.
La Tarifa +65 y la Tarxeta Xente Nova ofrecen hasta 60 viajes gratuitos al mes para personas mayores de 65 años y menores de 21 años respectivamente y son aplicables en toda la red de autobuses interurbanos de la comunidad autónoma.
La resolución recogida en el DOG se tramita como expediente anticipado de gasto, por lo que el presupuesto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2026.
