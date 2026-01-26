El Gobierno anuncia la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Galicia: 19 plazas en solo un año

El Ejecutivo central anunció este lunes la mayor creación de plazas judiciales de la historia en la comunidad gallega: 19 puestos en tan solo un año. El objetivo, apuntan desde la Delegación del Gobierno en Galicia, es "reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales".

De este modo, se convocarán a lo largo de 2026 casi tantas plazas como en la última década, donde fueron 21. A nivel estatal, habrá 500 nuevas plazas de jueces, una cifra que también es récord. "Queremos convertir la Administración de Justicia en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía", apuntan desde el ministerio responsable.

Este incremento de plazas judiciales, apuntan en un comunicado, es posible "gracias a la ley de eficiencia de la justicia", que entró en vigor en abril de 2025. El nuevo modelo, explican, permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional suponía un desembolso de en torno a medio millón de euros.

De las nuevas plazas, 17 serán para tribunales de instancia (TI), y dos para las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra. Entre los TI que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense, Lugo y Vigo.

El Ministerio detalla, asimismo, que la distribución de las nuevas plazas "se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial".