El Gobierno anuncia la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Galicia: 19 plazas en solo un año

A nivel estatal el número de nuevos puestos supera el medio millar, según el Ministerio de Justicia

El exterior de los juzgados de la capital gallega

El exterior de los juzgados de la capital gallega / ECG

El Correo Gallego

Santiago

El Ejecutivo central anunció este lunes la mayor creación de plazas judiciales de la historia en la comunidad gallega: 19 puestos en tan solo un año. El objetivo, apuntan desde la Delegación del Gobierno en Galicia, es "reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales".

De este modo, se convocarán a lo largo de 2026 casi tantas plazas como en la última década, donde fueron 21. A nivel estatal, habrá 500 nuevas plazas de jueces, una cifra que también es récord. "Queremos convertir la Administración de Justicia en un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía", apuntan desde el ministerio responsable.

Este incremento de plazas judiciales, apuntan en un comunicado, es posible "gracias a la ley de eficiencia de la justicia", que entró en vigor en abril de 2025. El nuevo modelo, explican, permite crear una plaza judicial sin necesidad de crear un juzgado completo y con un coste de unos 100.000 euros, mientras que crear un juzgado tradicional suponía un desembolso de en torno a medio millón de euros.

De las nuevas plazas, 17 serán para tribunales de instancia (TI), y dos para las audiencias provinciales de A Coruña y Pontevedra. Entre los TI que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Vigo, Pontevedra, Santiago, Ourense, Lugo y Vigo.

El Ministerio detalla, asimismo, que la distribución de las nuevas plazas "se ha realizado atendiendo a criterios objetivos como la litigiosidad y la población de cada comunidad y teniendo en cuenta los informes de carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial".

