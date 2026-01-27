La borrasca Joseph se ceba con Galicia: ¿Qué va a pasar en las próximas horas?

Aunque lo peor parece que ya ha pasado, la borrasca Jospeh continúa azotando con fuerza en la comunidad gallega donde deja un reguero de incidentes. La Axencia Galega de Emerxencias (Axega) contabilizó más de 800 incidentes, hasta las ocho de la mañana de este martes, muchas de ellas relacionadas con caídas de árboles, derrumbamientos o inundamientos en viviendas, bajos comerciales o carreteras.

También fueron "muchos los siniestros ocasionados por objetos y vegetación presentes en la vía". En este sentido, Axega recuerda que tanto árboles, como desprendimientos de tierra y piedras, así como la formación de baches en los pavimentos, pueden causar colisiones o salidas de vía. Fueron más de medio centenar los accidentes de tráfico con heridos, a los que hay que sumar otros 79 de los que todos los ocupantes de los vehículos resultaron ilesos.

Durante la noche, de un lunes que fue histórico, al ser la primera vez en casi una década en activarse la alerta roja por lluvias, en este caso en el interior de Pontevedra, se vivieron momentos complicados en concellos como Cuntis, con el desbordamiento del río. También dificultades en Gondomar, con el río Miño a rebosar y un desprendimiento en la PO-340, la carretera que une el municipio con Tui, se produjo un desprendimiento que provocó el corte total de la vía.

¿Cuál es la predicción para las próximas horas?

Este martes la situación está más calmada. No existen alertas rojas en ningún punto de la comunidad. Toda la provincia de Pontevedra y Ourense, así como el sur de Lugo continúan en alerta amarilla por lluvias, un aviso que desaparecerá con el fin del día.

En las montañas de Lugo y Ourense vuelve, además, la alerta amarilla por nieve, donde se esperan pequeñas acumulaciones en zonas por encima de los 600 metros. La peor parte se la lleva el litoral atlántico donde, tanto hoy como mañana, permanece la alerta naranja con olas que podrían alcanzar hasta los siete metros.