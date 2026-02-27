Las niñas también quieren ser alcaldesas: "Tiene que verse que hay otra forma de gobernar"

Desde que en 1936 María Gómez González llegó a la Alcaldía del municipio pontevedrés de A Cañiza, las cosas han cambiado mucho. Fue la primera regidora elegida democráticamente en la comunidad, un puesto que ahora ocupan más de medio centenar de mujeres, un número que aún resulta pequeño si se compara con los 313 concellos que componen el mapa gallego. Desde las ciudades, como Santiago o A Coruña, pasando por las poblaciones más rurales como Riós, Paradela o Pontecesures, las alcaldesas defienden otro modo de hacer política, en el que priman la cercanía y los cuidados, pero en el que quedan muchas barreras que romper.

«Las mujeres nos enfrentamos a situaciones que un hombre no viviría. Aquellas que ocupamos cargos públicos tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra labor de una forma contundente, tiene que verse que hay otra forma de gobernar. Afrontamos la vida, en general, de un modo menos violento, con unas negociaciones mucho más colaborativas». La que habla es María González Albert (BNG), al frente del consistorio en el municipio ourensano de A Rúa y una de las ponentes del encuentro As mulleres xestoras do cambio, organizado en la capital por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), con motivo del 8 de marzo. Ella destaca que en su comarca, la de Valdeorras, cuatro de los nueve concellos están gobernados por mujeres, todas ellas de distinto símbolo político, y que; sin embargo, «la relación es mucho más fluida que con los hombres».

Estas diferencias las nota también Margot Lamela (PSdeG), alcaldesa de Cee, quien apunta que, donde más nota ese paternalismo con el que muchas veces se trata a las mujeres, es cuando tiene que acudir a «instituciones superiores». «Siempre tenemos que demostrar más conocimientos. Yo, por ejemplo, llevo todas las cuestiones relativas a obras y hay hombres que se sorprenden aún de que una mujer sepa tanto», relata.

Las tres alcaldesas, este jueves, durante su ponencia / Cedida

Con esta última cuestión coincide también la regidora de Boborás, Patricia Torres (PPdeG): «Tenemos que demostrar que valemos para que muchas veces nos den apoyo». Ella considera que la política que ejercen las mujeres «es positiva», si bien especifica que «no es que sea mejor un hombre o una mujer para gobernar, pero sí creo que nosotras tenemos una cierta sensibilidad en algunos aspectos, por ejemplo lo social».

Las tres participantes en la mesa Novas políticas de igualdade para a transformación das entidades locais ponen el foco en las medidas centradas en los cuidados y en la conciliación. Lamela señala, en este sentido, el incremento de las partidas presupuestarias para programas tan básicos como el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o el servicio madrugadores, «no solo en las vacaciones de verano, sino también en Carnaval o Semana Santa».

Torres llama, por su parte, a «no hacer tanta política de despacho» y ver lo que realmente necesitan los vecinos. Ella pone el foco en el programa de conciliación: «Ahora lo cubre mayoritariamente la partida del Plan Corresponsables, pero cuando llegué a la alcaldía hubo que sacar dinero de otras inversiones para apostar por la igualdad real». También apunta a la importancia de la educación, exponiendo que «madres y abuelas que se dedicaron a cuidar, sin cotizar, ahora pueden aprender, acceder a competencias clave».

En este sentido, González Albert pone de manifiesto que los concellos deben aplicar «políticas transversales de igualdad» con el propósito de garantizar «el acceso de la mujer a la vida pública», algo que ve difícil «sin una red de cuidados pública». En un año que tachó como «demoledor» para las mujeres, incidió en que los consistorios deben «centrarse en los derechos de las mujeres», destacando que los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género «a veces no se enfocan bien» y llamando a la administración autonómica «a mejorar» los Centros de Información á Muller (CIM).

«El feminismo es para todo el mundo»

En la sesión inaugural estuvo también presente la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández Martín, quien reivindicó que «el feminismo es para todo el mundo», al tiempo que alertó sobre la existencia de una «ola reaccionaria» tras los avances en derechos de las mujeres de los últimos años, haciendo referencia a la gran movilización del 8-M de 2018 y al caso de la violación de ‘La Manada’. «La historia del feminismo nos dice que a cada ola de avance en derechos de las mujeres, ha ocurrido así sucesivamente desde los años 70, le corresponde una reacción», apuntó.

Quintiana, Hernández y Varela, este jueves, durante el encuentro de la Fegamp / Xoán Rey

Por ello, apeló a «hacer pedagogía» y a «comunicar a toda la sociedad» que el feminismo es una propuesta que también le beneficia. Cuestionada por los asesinatos machistas, declaró que estos son la «punta del iceberg». «Nos preocupan muchísimo, pero nos tienen que preocupar también las 500 mujeres que van a ir hoy a denunciar a la comisaría, también todas aquellas que todavía no lo han hecho», remarcó.

Junto a ella estuvo el presidente del ente supramunicipal, Alberto Varela, quien espetó que, «frente a partidos que están renegando la igualdad, las fuerzas que creemos en el feminismo tenemos que alzar la voz». Por su parte, la directora xeral de Promoción da Igualdade, María Quintiana, también presente en el encuentro, situó a Galicia como «una comunidad referente en la elaboración» de políticas de igualdad.