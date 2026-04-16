Galicia triunfa en el 16º GourmetQuesos: diez quesos gallegos premiados en el Campeonato de España 2026

Que Galicia es una potencia mundial en materia de quesos no es ningún secreto. El reconocimiento de este producto más allá de las fronteras domésticas ha llevado a las queserías gallegas a lo más alto del sector. Y el último ejemplo ha sido esta semana: el 16º GourmetQuesos, Campeonato de los Mejores Quesos de España 2026, ha premiado a diez elaborados en las cuatro provincias gallegas. Pueden parecer pocos, pero es que se presentaban al certamen más de 800, por lo que el éxito gallego tiene todavía mucho más valor.

Y sobre todos ellos destaca uno: el Savel elabordo por la quesería Airas Moniz en Chantada, un concello amparado bajo la DOP Arzúa-Ulloa y que además de ganar el oro en la categoría de quesos azules se hizo con el premio absoluto al mejor queso de España. Y hace historia, ya que Airas Moniz ya había ganado ese premio en 2021.

Con un total de 20 categorías, otro elaborador que ha subido a lo más alto del podio fue el San Simón de Queixería Fontelas, de Javier Piñeiro López, que se impuso a rivales canarios y vascos en el apartado de ahumados.

Más allá de los premios El sector quesero gallego no solo proyecta la imagen de Galicia Calidade en los mercados del exterior, sino que es un auténtico motor económico. Con cuatro denominaciones de origen que producen unos 7 millones de kilos de queso al año, genera mucho empleo en el rural, además con un elevado perfil femenino. Al mismo tiempo, da valor añadido a la leche, una materia prima de la que Galicia produce más del 40% de toda España.

Platas y bronces

En cuanto a los que han obtenido la plata, Queixería Prestes de Vilalba lo logró con su Tetilla en el apartado de queso de vaca joven leche cruda. Perdió ante uno de Asturias, pero compartió podio con otor gallego, el Eume elaborado por Queserías del Eume, situada en As Pontes y que logró así también premios para la provincia de A Coruña.

En quesos curados de leche cruda quedó segundo Mourelo, de la Quesería Quintián de O Páramo, en Lugo. Y en cuanto a los curados con leche pasteurizada, GourmetQuesos reconoció como segundo al Doña Cobiña de Cobideza, en Agolada, también bajo amaparo de Arzúa-Ulloa. Tercero en esa misma categoría quedó Palo Santo do Camiño 200 días, de Central Lechera Gallega de Cuntis. De este modo, ambos representaron a la provincia de Pontevedra. De hecho, Palo Santo do Camiño, en este caso de la variedad Selección, repitió premio, en concreto la plata en mezcla semicurado.

En cuanto a la representación de Ourense, Quesos Feijoo de Celanova también repitió por partida doble: logró el bronce con 1949 Oveja en la categoría de semicurado de oveja con leche pasteurizada; y otro bronce con Trisquell, en queso de pasta blanda con corteza enmohecida.