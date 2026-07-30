El Gobierno propone un máximo de 15 alumnos por aula en FP Básica en 2028

El Ministerio de Educación ha propuesto bajar el número de alumnos de la FP de grado básico a un máximo de 15 por docente, frente a los 20 actuales, y que este tope se alcance en el curso 2028-2029.

El Ministerio ha presentado esta propuesta durante la reunión que ha mantenido con los sindicatos docentes en torno a la modificación del decreto del 2010, que también bajará las ratios máximas de bebés en las escuelas infantiles de 0 a 3 años, así como el número de alumnos en segundo ciclo de Infantil y en Bachillerato.

Sindicatos educativos habían demandado una reducción de ratios en la FP y el nuevo borrador del decreto, que mantiene que el número de estudiantes para grados medio y superior y cursos de especialización de FP sea de un máximo de 25 alumnos en clases presenciales, también regula por primera vez un máximo en el grado básico, sobre todo cuando se requiere uso de aulas taller o laboratorios.

«Más ambición»

CIG-Ensino, uno de los sindicatos que reclamó el descenso en FP Básica, considera que el tope es «un avance positivo, aunque podría ser más ambicioso», en palabras de su secretaria nacional, Laura Arroxo, quien reclamó también que se tuviese en cuenta la reclamación de bajar el número de estudiantes por docente a 20 en aquellos ciclos medios y superiores con mayor carácter práctico y a 30 en la modalidad a distancia.

El decreto de requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, de 2010, no requiere pasar por las Cortes Generales, y también contempla un tope de 20 alumnos (frente a los 25 actuales) en el ciclo de Infantil de 3 a 6 años y de 30 (frente a los 35 actuales) en Bachillerato, como ya han negociado sindicatos educativos y Xunta en Galicia.

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Además, sitúa en un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años.