Obituario | Virxilio Moure, moi respectado docente de Humanidades

Don Virxilio Moure veu ao mundo en 1923 cando en España se produce o golpe de estado do xeneral Primo de Rivera e ingresou no Seminario cando se instaura a República e cando Raimundo López Pol como alcalde e Henrique Rayoy Leloup como concelleiro impulsaban desde o Concello de Santiago o plebiscito do Estatuto de Autonomía de Galicia, aprobado en 1936.

Pero a infancia de don Virxilio foise desenvolvéndose nun barrio con moita personalidade e historia: o barrio de Sar, un barrio de simbiótico contido rural e artesán. Unha parroquia bañada polo río Sar e na que sobresae a impresionante colexiata do máis puro estilo románico do século XI, que se transformou en templo parroquial no ano 1867.

Cando naceu don Virxilio, a ocupación maioritaria dos cabezas de familia era a agricultura, pero a de don Virxilio profesionalmente estaba máis xunguida ao sector de servizos ou os oficios menestrais, pois o seu avó desempeñaba o oficio de fiel nun fielato de entrada á cidade e despois montou un kiosco de xornais e de chuches na entrada da Alameda. Seu pai era zapateiro.

Este foi, pois, o escenario no que transcorreu a infancia do neno Virxilio Moure, o maior dos 7 fillos do matrimonio formado por Benxamín Moure e Dolores Rey.

Ensinoulle as primeiras letras súa nai e aos cinco anos ingresou na Escolas da Inmaculada, máis coñecidas como Escola dos Hermanos, fundada por dona Isabel García Blanco en 1924 no antigo campo de Pitelos. Dona Isabel concedeulle a don Virxilio unha pequena beca para estudar para crego. Así pois, aos 10 anos ingresou no Seminario de San Martiño Pinario, no suntuoso edificio que fora mosteiro bieito. Como a beca era escasa e a fame moita fíxose acólito da catedral. Coa pequena paga que lle daban, sumada á da beca, dábanlle para pagar a matrícula e o internado.

No Seminario, no que estudou 5 anos de humanidades, 3 de filosofía e 2 de teoloxía, don Virxilio foi un estudante con aplicación notable, pero ademais, pola súa boa dicción e entonación, era o lector no refectorio e formaba parte do grupo de teatro, da coral, e do equipo de fútbol. Dos seus profesores garda especial recordo de don Xosé Couselo Bouzas.

Cando lle quedaban só 2 anos para ordenarse sacerdote, don Virxilio cansouse e decidiu abandonar o Seminario para enfrontarse a unha nova vida totalmente descoñecida e cuns estudos que non tiñan convalidación no sistema universitario.

O primeiro que fixo para ir abríndose camiño foi dar clases particulares, despois na Academia de don Modesto, un crego moi dos de antes, tridentino, moi grandullón e birollo, que tiña unha academia de pasantías na Praza das Ánimas, no que foi Palacio Vello do conde de Aranda.

Don Modesto, que era moi avaro, pagáballe unha miseria e don Virxilio foise para a Academia España da Algalia de Arriba, rexentada polas irmás Asunción e Carmiña, unha delas cega de nacemento, pero dotada de grandes aptitudes pedagóxicas.

E como xa acadara merecido crédito como ensinante, en 1951 chamouno Manuel Peleteiro, que o incorporou ao cadro docente da Academia Minerva, que ese mesmo ano foi recoñecida como colexio homologado polo Ministerio de Educación Nacional.

De 1951 a 1988, ano no que se xubilou, don Virxilio ensinou e fraguou o respecto dos seus alumnos aos saberes humanísticos a través das clases e das actividades para escolares que el puxo en marcha: grupo teatral, masa coral, equipo de fútbol, e con Abuín de Tembra instituíu os Premios Literarios Minerva, que seguen vixentes e que xa acadaron a 50 edición.

E como a súa vida foi unha continua loita orientada polo seu afán de superación, realizou uns exames na Universidade polos que, superados, xa podía dar clase de Latín, Literatura, Historia, Historia da Arte e Filosofía, pero só ata 4º de bacharelato.

Don Virxilio como profesor era esixente, pero tamén agarimoso e mesmo comprensivo. Era intransixente coa mala educación e coas faltas de ortografía.

E para conseguir os obxectivos marcados, se era necesario poñía en marcha a súa pericia no uso dos coscorróns.