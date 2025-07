El PSOE urge el contrato del transporte para acabar con la «situación insostenible» de los buses de Santiago

Los socialistas de Santiago tachan de «insostenible» la situación que atraviesa el transporte público urbano en la ciudad. La concelleira Marta Abal se refería así a la deuda del Concello con la empresa Monbus por valor de 5,5 millones de euros y de medio millón más a Autocares Rías Baixas. Abal urge al Gobierno de Sanmartín que licite de una vez el nuevo contrato de transporte para poner «fin a la situación de incertidumbre» que lo rodea y que «despolitice un servicio esencial como el de la movilidad urbana».

Sobre los impagos a las empresas, Abal alerta de que detrás de las facturas «no solo existe un servicio público prestado, sino que hay trabajadores, familias y empresas que dependen de estos pagos para su estabilidad». Como desveló EL CORREO GALLEGO, el Concello debe a Monbus facturas desde diciembre de 2024 hasta junio, (unos tres millones de euros) además de la liquidación del ejercicio 2024. A Rías Baixas ya le ha abonado las facturas de 2025, pero no el importe pendiente del año pasado. El PSOE compostelano considera «irracional y sin justificación», la posición del PP y de los concejales expulsados del partido que están «impidiendo el pago por un servicio ya realizado». Abal se refería así al voto en contra en el pleno de junio del PP y la abstención de los no adscritos que impidieron abonar el importe pendiente del año 2024. Las facturas de este año no necesitan la aprobación plenaria para emitirse.

Contrato caducado

«Es más necesario que nunca que el gobierno de la señora Sanmartín haga sus deberes y ponga fin de una vez a esta situación de interinidad del contrato de transporte», insiste Abal, en referencia a una concesión que caducó hace casi diez años y se ha prorrogado sin que las empresas puedan acometer las inversiones necesarias para mejorar la envejecida flota de autobuses de Santiago.

Rías Baixas

Tras las denuncias de Monbus, que alertó que la prestación del servicio de transporte urbano de Santiago está "seriamente comprometido" por los impagos, Autocares Rías Baixas emitió el lunes un comunicado para manifestar "su profunda preocupación" por la situación. La empresa, que se encarga de la línea 7 (San Roque-Aríns) lamentó que el impago se debe a "desacuerdos políticos, ajenos por completo a nuestra actividad como empresa y al cumplimiento de nuestras obligaciones". La compañía recuerda que detrás de "cada factura impagada, hay un equipo de trabajadores, familias y una empresa que apuesta por nuestra ciudad". Autocares Rías Baixas apela al "sentido común de todas las partes implicadas" y pide que actúen con responsabilidad separando "los debates políticos de las obligaciones institucionales" para resolver la situación.