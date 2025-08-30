Sar retumba con el festival Lingua Urbana

El Lingua Urbana Fest, que iba a celebrarse en Santiago en la Cidade da Cultura, se trasladó este viernes al pabellón Multiusos Fontes de Sar, con la apertura de puertas a las seis de la tarde para un maratón con el cierre previsto a las cuatro de la mañana y un cartel de entradas agotadas para fans del rap, hip hop, trap y música electrónica.

Soul out

Ayudó al soul out la presencia del rapero vigués afincado en Cataluña, Hard GZ (con 858.000 oyentes al mes en Spotify), un músico de fama gracias a temas como Lo Real (grabado con el madrileño Nikone), parte de la decena de tracks cuyo respectivos clips en YouTube superan los 4 millones de visualizaciones. Entre sus composiciones más recientes, Cadenas, canción producida por Marcelus Airlinez.

Boyanka Kostova

Y en el resto del cartel: Mvrk (831.000 escuchantes al mes en Spoty), John Pollón (603.000), Parkineos (390.000), Xina Mora (334.000), Disobey (159.000), Boyanka Kostova (21.000), 9Louro (15.000), y djs como Borja Solla, Sote, Valensk8 y Carlos Barral. Tras una apertura prevista con 9Louro, proyecto de Martín Louro, le seguían en el line up: Boyanka Kostova, dúo compostelano formado por Cibrán García y Chicho (el alias paralelo de Ortiga, cuyo DNI reza Manuel González, que ayer lució camiseta de Metallica).

Este año, Boyanka Kostova, pasaron antes por el festival Acento (en la sede de Fundación SGAE, en Santiago) y, ojo a sus novedades, en 2026 celebrarán su décimo aniversario, fecha simbólica de quienes tiene como tema más conocido, Cola Cao, su clip más popular (89.000 visualizaciones).

Precios

Entre las ofertas previas al Lingua Urbana Fest, se agotaron los bonos anticipados para tres copas más un vaso, por 20 euros; que para cinco cervezas y vaso, por ese mismo precio, dos opciones agotadas por igual antes del evento, ejemplo de que no solo de música viven este tipo de macroeventos, en este caso, la primera edición de un evento enmarcado en el ciclo Conciertos del Xacobeo (Xunta de Galicia).

Tras una jornada con miles de personas La madrugada se alargó con planes como la afterparty oficial del Urbana Fest, en el Way Club (del Grupo Pelícano) tras retumbar el pabellón de Sar.