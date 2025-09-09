Trabajos de mantenimiento en el cimborrio de la Catedral

Dos operarios suspendidos sobre el cimborrio de la Catedral de Santiago sorprendían este martes a visitantes y compostelanos que pasaban por la zona en el momento en el que ambos supervisaban la situación en la que se encontraba esta parte del templo.

Esta intervención para retirar la vegetación en la zona y detectar cualquier posible desperfecto forma parte del plan de conservación preventiva de la Catedral, en el que se contemplan trabajos periódicos de mantenimiento.