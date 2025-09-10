O comité de Urbaser alega falta de recursos técnicos e de persoal no servizo de limpeza de Santiago
Indica que os camións que se compraron non ofrecen unha prestación óptima
O comité de empresa de Urbaser Santiago quixo deixar claro onte que o persoal «non está levando a cabo ningunha folga encuberta como sinalan certos medios de comunicación, buscando así criminalizar a defensa dos dereitos laborais». A representación dos traballadores indica que xa ten denunciado diante do Concello, na Inspección de Traballo e nos medios de comunicación «a reiterada falta de cobertura das baixas médicas -que son dadas polo persoal facultativo do Sergas- e dos permisos que corresponden por lei». Considera que «debería haber sempre un cadro de persoal mínimo no día a día para dar un servizo de calidade á veciñanza de Compostela».
A esta falta de persoal, engade, «hai que engadirlle uns medios inadecuados e a mala organización do traballo, que tamén denunciamos en diversas ocasións». Os medios técnicos cos que conta o servizo de limpeza e recollida do lixo, asegura o comité, «son moi escasos para atender as necesidades dunha cidade como Santiago, que ten máis de cen mil habitantes, na que todos os días entra un importante número de persoas do comarca, e que ve incrementada de maneira considerábel a súa poboación coa chegada de estudantes e turistas».
Sobre os medios técnicos, saliente que «os camións que se compraron ou ben teñen unhas dimensión moi grandes ou ben teñen un volume de carga moi pequeno para as necesidades do servizo». Ademais, indica que «o contrato na recollida do lixo baseouse en centrar a carga en recollida de carga lateral que é un bo modelo, pero non está ben organizado». O comité sinala que «estes días estase a falar do lixo acumulado nos exteriores dos contedores e isto débese a que nas rutas nas que non hai contedores soterrados se eliminou a figura de peón, de aí que os desbordes e o lixo depositado fóra de lugar permaneza nas rúas durante días e incluso semanas».
Indican que «na zona do Ensanche reduciuse a capacidade dos colectores e seguen a producirse malas prácticas por parte dunha minoría da veciñanza das que o comité xa deu aviso.
Apuntan que a recollida no casco histórico centrouse en "colocar unhas illas móbiles que apenas son usadas pola veciñanza". A empresa comprou uns camións de carga traseira que "nin teñen capacidade de carga nin son axeitados para facer a tarefa". E segue habendo moitos locais de hostalería que "quitan o lixo e o deixan tirado no chan, acumulando graxas e sendo un risco para a saúde da veciñanza".
Doutra banda, o comité denuncia que "o lavado de contedores é totalmente inexistente". "Estase saíndo con hidrolimpadora que só limpa a zona exterior dos colectores a pesar de que se compraron dous camións lava-contedores que están continuamente avariados", sinala a representación legal dos traballadores.
Con respecto ao varrido, din que "aumentáronse os percorridos ao tempo que se eliminaron as brigadas, substituíndoas por un único peón". Deste xeito, "resulta imposíbel facer un traballo adecuado". Ademáis, "tamén se prohibiu o uso dos fitosanitarios mais non se buscou unha solución para eliminar as herbas e a maleza que nacen tanto nas beirarrúas coma nos bordes".
A todo isto hai que sumar ao noso traballo, di o comité, que Santiago é unha cidade chea de árbores de folla caduca e a caída das follas provoca que as beirarrúas estean sucias e sexan perigosas para as persoas, especialmente cando chove polo risco de esvarar.
