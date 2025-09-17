Jesús Prieto

Desalojan un narcopiso okupado en Santiago después de dos años y medio de "infierno" y pleito judicial

La Policía Local de Santiago ha procedido este miércoles ha ejecutar el mandato judicial para desalojar un narcopiso okupado situado en el número 21 de la compostelana avenida Rodríguez de Viguri. Hasta tres coches policiales se desplazaron hasta la vivienda a primera hora de la mañana, en la que todavía se encontraba el okupa, un individuo que se apoderó de la finca hace dos años y medio, cuando dejó en la calle a la mujer que la tenía alquilada, y que la convirtió en un punto de referencia de venta de estupefacientes.