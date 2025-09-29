La Universidad privada de Abanca crea un instituto de investigación en Santiago
IUI nace como «un órgano facilitador de la actividad investigadora»
La Universidad Intercontinental de la Empresa ha anunciado la creación del Instituto Universitario de Investigación (IUI), que nace como «un órgano facilitador de la actividad investigadora», con un planteamiento de «crecimiento progresivo». La sede del IUI estará en Santiago de Compostela.
Según explican en un comunicado, en una primera fase, se fortalecerán las investigaciones que están en marcha y se extenderá e implementará un plan de desarrollo que permita incorporar de manera gradual nuevas líneas investigadoras. Se desarrollarán interfacultades y en estrecha colaboración con el sistema productivo gallego y nacional. Apuntan que algunas investigaciones tendrán también alcance internacional, como ya sucede con algunos de los estudios realizados y publicados.
El IUI dependerá funcionalmente del rector y de su comité de coordinación académica. Coordinará toda la investigación de la universidad a través de sus tres facultades y en colaboración con los centros de investigación aplicada concertados con CTAG, ABANCA Innova, Plexus y HM Hospitales. En palabras del rector de la UIE, Miguel Ángel Escotet, la producción científica para una universidad tan joven es «encomiable» y «demuestra la pasión y dedicación del profesorado, no solo a la docencia, sino también a la investigación, la innovación y el voluntariado ambiental y de sostenibilidad, que denotan su firme responsabilidad social universitaria».
