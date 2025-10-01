Salón de minerales, fósiles y joyería en el Outlet Área Central de viernes a domingo en Santiago

El Outlet Área Central celebra un salón de minerales, fósiles y joyería desde el viernes 3 al próximo domingo 5 en Santiago.

Éxito

Expositores de España y Portugal tendrán a la venta miles de piezas recogidas de la naturaleza. «Debido al éxito que tiene la Feria de minerales de Santiago que se celebra en Área Central desde hace 11 años en marzo, la organización ha apostado por celebrar un pequeño adelanto este fin de semana», detallan sus promotores.

Internacional

Con un formato más reducido, los expositores visitarán Área Central con contenido procedente de distintos países; con especial representación de piezas de la mina de Panasqueira (Portugal), Marruecos y Namibia.

Como complemento, los visitantes podrán ver una demostración de minerales fluorescentes. El horario del salón de minerales será desde las 10 horas a las 21 h. y tendrá lugar en la esquina azul de Área Central.