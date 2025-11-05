Aena y Xunta esquivan la especialización de cada aeropuerto gallego: «Los tres son de referencia»

«No vamos a limitar ningún destino en ninguna ciudad. Lo que vamos a hacer es, a partir de datos objetivos, ver qué destinos encajan más en cada una de las ciudades; porque luego las compañías aéreas son las que deciden dónde, de acuerdo a sus intereses, a su estrategia y a su forma de operar. Pueden operar en un destino u otro». Son palabras del director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, después de la primera reunión del grupo de trabajo constituido para lograr una coordinación conjunta de las tres terminales gallegas.

«No vamos a limitar ningún destino en ninguna ciudad: deciden las aerolíneas dónde» IGNACIO BIOSCA — DIRECTIVO DE AENA

El encuentro celebrado en el aeropuerto Rosalía de Castro, que se alargó durante tres horas, congregó a representantes de las administraciones central, autonómica y locales, así como miembros de las cámaras de comercio y técnicos. En la cita se ha fijado un calendario de trabajo para los dos próximos meses en base a los datos preliminares aportados este miércoles por Aena, pero no se ha hablado de medidas concretas. No se ha mencionado la posibilidad de la especialización de cada terminal, como demandaba el Concello de Santiago, para el que Lavacolla debe ser el aerodrómodo de referencia. De hecho, tanto Aena como la Xunta sostuvieron que los tres aeropuertos seguirán operando vuelos comerciales; y que los tres son de «referencia» para las administraciones central y gallega.

«Mi impresión es muy positiva. Creo que se ha dado un paso muy significativo hoy. He percibido la predisposición a colaborar por parte de todas las instituciones que forman parte del grupo de trabajo técnico que se ha formado y ahora Aena ha compartido sus datos y hemos planteado un calendario para poder trabajar conjuntamente», resumió Ignacio Biosca, que no quiso calificar de «desplome» la situación que viven las terminales gallegas, aunque sí ha admitido un daño provocado por la salida de Ryanair: «La única forma que hay de paliarlo es trabajar conjuntamente, que es lo que hemos hecho hoy, para ver qué otras compañías están interesadas en servir un mercado que está claro que es muy atractivo».

Con esto, explicó que en los próximos dos meses se procederá a «estudiar los casos de negocio de aquello que hemos considerado que puede funcionar en Galicia para después, en los eventos especializados del sector, tener contacto con las compañías aéreas y plantearles los casos de negocio conjuntos, lo que Aena puede aportar con su información y lo que las instituciones pueden aportar con la suya», remarcó.

«Ningún aeroporto pode perder rutas nin conectividade: os tres son referentes na rexión» JUDIT FONTELA — DIRECTORA XERAL MOBILIDADE

El directivo de Aena sostuvo que en el diagnóstico presentado se recoge que en los últimos 10 años el tráfico aéreo se ha incrementado en Galicia un 50 %; y también aseguró que «hay muchas compañías que están dispuestas a rellenar el hueco» que deja Ryanair. «De lo que se trata técnicamente es de que todos aportemos lo que podamos para que esas otras compañías ocupen ese hueco», defendió.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, sostuvo por su parte que debe ser Aena la que lidere el proceso de coordinación; al tiempo que acusó a los concellos de Santiago, A Coruña y Vigo de acudir a la reunión «sen os deberes feitos» y «co mesmo discurso que levaron á reunión de hai un mes». La representante de la Xunta defendió, al igual que Biosca, que los tres aeropuertos son de referencia por igual para Galicia: «Cremos que ningún aeroporto pode perder rutas ou perder conectividade. Por iso demandamos a Aena un plan de inversións. Temos que saber que van facer cos nosos aeroportos para facelos mais competitivos, porque os tres son referentes na rexión».

«Dende a Xunta comprometémonos a achegar datos de investimento turístico do Plan Estratéxico de Turismo de Galicia, e así o fixemos no grupo de traballo, explicando os 13 millóns de euros que destinamos ao turismo en Galicia ou a promocionar o destino Galicia, co cal respondemos ao compromiso que fixemos no último comité de coordinación aeroportuaria», declaró Fontela, que aseguró que la Xunta no va a financiar directamente líneas aéreas.

Críticas de los concellos.

Tras el encuentro también comparecieron ante los medios representantes de los concellos de Santiago y Vigo. La concejala de Turismo compostelana, Míriam Louzao, dijo salir de la cita con sabor «agridoce», porque la Xunta «segue enrocada na súa postura e segue sen liderar unha estratexia que nós entendemos que ten que ser de país». Respondió a las acusaciones de la directora xeral de Mobilidade afirmando que «os concellos levan moitos anos facendo os deberes, sendo os que manteñen a interlocución coas compañías»; y en este contexto apuntó que «a Xunta di que non ten as competencias para manter esta relación coas aerolíñeas, pero se é por competencias, os concellos aínda terán menos».

«A Xunta segue enrocada na súa postura e segue sen liderar unha estratexia» MÍRIAM LOUZAO — EDIL DE TURISMO DE SANTIAGO

Louzao remarcó que los datos aportados por Aena en la reunión confirman que el Rosalía de Castro «non é so o aeroporto de Santiago de Compostela, senón que é o aeroporto de todos os galegos e galegas». Al respecto, sostuvo que «é evidente que non ten que ser só o Concello de Santiago quen traballe por mellorar a conectividade do aeroporto senón que ten que ser un traballo conxunto». La edil de Turismo de Santiago lamentó que «a Xunta segue desaparecida e polo que vemos vai seguir así».

En a misma línea se manifestó María José Caride, concejala de Urbanismo de Vigo, quien valoró positivamente el trabajo presentado por Aena en la reunión. A la vez, aseguró que la terminal de Peinador no está dispuesta a renunciar a su conectividad ni a sus vuelos. Todo lo contrario, indicó que según los datos ofrecidos por el administrador aeroportuario nueve de las rutas que se operan en la ciudad olívica tendrían una demanda superior a la oferta existente.

«Observamos a pasividade por parte dunha administración: di que non é competente » MARÍA JOSÉ CARIDE — EDIL DE URBANISMO DE VIGO

«Entendemos que esta estratexia é unha tarefa de Galicia, porque a conectividad é de Galicia; e é aí onde observamos a pasividade por parte dunha administración», dijo en referencia a la Xunta: «Di que non é competente. Eso si, está sentada nesta comisión, no comité de coordinación, pero afirma que non ten competencias; e o que nos amosa é a súa campaña promocional en medios de comunicación», criticó la representante de la ciudad olívica.

Desde el Concello da Coruña señalaron que se debe seguir trabajando «na complementaridade dos tres aeroportos parq que poidan ser competitivos e dar solución ás necesidades de conectividad que ten o país tanto desde o punto de vista turístico como tamén das necesidades das empresas do noso país».