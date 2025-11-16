Un tribunal popular juzga al joven que apuñaló a un menor en la puerta de una discoteca del Ensanche de Santiago

Hansel Medina Batista (República Dominicana, 1999) se sentará la próxima semana en el banquillo de los acusados y tendrá que dar cuentas ante el Tribunal del Jurado popular del presunto intento de homicidio por el que se le procesa. Los hechos ocurrieron el 8 de enero de 2023 en las inmediaciones de la discoteca Vanitas, en el Ensanche de Santiago, donde un por entonces menor de edad resultó herido de gravedad tras recibir una puñalada en el costado que presuntamente le habría propinado Medina Batista en medio de una trifulca. Será juzgado el miércoles y el jueves en la sección sexta de la Audiencia de A Coruña.

Según el relato de la Fiscalía, que pide para el acusado una pena de nueve años de prisión, la pelea entre un grupo de personas se originó cerca del acceso a la discoteca Vanitas, en la calle Santiago del Estero, y poco a poco se desplazó hacia la rúa Nova de Abaixo. En un momento determinado de la riña, Hansel Medina Batista «salió de la citada discoteca y se percató de que en la pelea estaba implicado también algún conocido suyo», por lo cual, según el escrito del Ministerio Público, «fue corriendo hacia una tubería de desagüe de un inmueble próximo donde, bien él mismo o bien otra persona había escondido un puñal». Lo cogió y se dirigió hacia el lugar donde se estaba desarrollando la pelea, «al tiempo que gritaba ‘yo no me voy a dejar matar’», indica la Fiscalía.

Esta sostiene que el acusado actuó «con la finalidad de acabar con la vida del menor», una de las personas que estaban implicadas en la bronca; o al menos «aceptando la posibilidad» de que con su intervención «podría llegar a causarle la muerte». Precisamente, sobre el grado de intencionalidad será sobre lo que tendrá que pararse a reflexionar el jurado popular, puesto que será clave a la hora de definir el delito que finalmente se le imputa al acusado y la correspondiente condena.

Todo apunta a que Medina Batista se fue hacia el menor y lo apuñaló una vez en la parte posterior del costado izquierdo, provocándole a la víctima una afectación toracoabdominal. Luego, huyó; aunque fue localizado y detenido poco después de la agresión por agentes del Cuerpo Nacional de Policía, gracias a la colaboración de los testigos, que aportaron los datos suficientes para identificarlo.

La puñalada provocó la «afectación de órganos vitales», de hecho, fue necesario extirparle el bazo a la víctima; y «riesgo de complicaciones peritoneales» y pulmonares por lo que supusieron la existencia de un riesgo vital genérico significativo y un riesgo vital específico significativo».

La víctima necesitó 77 días para curarse de las lesiones que sufrió. Además, a raíz de la puñalada sufrió al menos cinco episodios de amigdalitis bacteriana en poco menos de un año que requirieron tratamiento antibiótico. Otra secuela son las dos cicatrices abdominales de varios centímetros.

El Juzgado de Instrucción Número Uno de Santiago decretó el 10 de enero de 2023 el ingreso en prisión de Medina Batista, que en el momento del suceso ya contaba con antecedentes penales; sin embargo, fue puesto en libertad el 14 de abril del mismo año, imponiéndosele la prohibición de salir de España (se le retiró el pasaporte) y la obligación de comparecer todos los lunes, y cada vez que fuese citado, en sede judicial. Además, se le prohibió acercarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella, un menor en el momento de los hechos residente en Santiago, por cualquier medio. También le tendrá que pagar una indemnización de 45.437,51 euros; y al Sergas 6.706,02 euros por la asistencia sanitaria a la víctima.

