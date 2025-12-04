Nuevo corte de tráfico en Santiago: esta calle del Ensanche permanecerá cerrada la próxima semana

Nuevo corte de tráfico en Santiago. Desde el martes 9 al jueves 11, la rúa Nova de Abaixo quedará cortada a la circulación.

En concreto, el tramo afectado es el comprendido entre Santiago del Estero y Monerto Ríos, debido a la realización de trabajos de reparación de arquetas de la red de suministros por parte de Viaqua.

Durante los tres días, se permitirá el acceso para carga y descarga de los locales afectados así como la entrada y salida a los garajes desde los extremos de la calle.

Está previsto que los trabajos comiencen por la parte baja de la calle, por lo que el martes el acceso será por A Rapa da Folla-Montero Ríos, mientras que a medida que avancen las obras el acceso se realizará desde la praza de Vigo.

Además, debido a que la calle es de un solo carril sin zonas para cruzarse dos vehículos, habrá operarios en el tramo y en los accesos para facilitar la entrada y salída de los vehículos.