Los vuelos chárter salvan la Semana Santa de las agencias compostelanas ante la falta de conexiones

Los vuelos chárter se han consolidado como el principal sostén de la oferta turística de las agencias compostelanas de cara a la Semana Santa, en un contexto marcado por la reducción de conexiones aéreas regulares desde el aeropuerto de Santiago. Así lo explica Verónica Armesto, vocal de la Asociación Gallega de Agencias de Viajes (AGAVI) y responsable de la agencia Infinita Viajes, quien subraya que este tipo de operaciones especiales permiten mantener una programación competitiva pese a las limitaciones del mercado. “Los vuelos chárter son lo que nos está salvando, no solo la Semana Santa, sino el año en general”, resume, incidiendo en que, ante la escasez de destinos y frecuencias comerciales, las agencias se ven obligadas a aprovechar al máximo estas alternativas cerradas, diseñadas específicamente para su comercialización a través del canal profesional.

La demanda se ha concentrado principalmente en destinos europeos como Berlín, Estambul y Estrasburgo, este último con todas sus plazas agotadas desde hace semanas, mientras que los otros dos rozan también el lleno. Se trata de paquetes de cuatro noches que rondan, de media, los 1.200 euros por persona, con un perfil de cliente mayoritariamente compuesto por parejas y familias. A estas opciones se suma la operativa desde aeropuertos próximos, especialmente el de Oporto, que continúa funcionando como complemento habitual para los viajeros gallegos. “Siempre tiramos del aeropuerto de Oporto, al final es nuestro cuarto aeropuerto”, apunta Armesto, reflejando una realidad cada vez más asentada en el sector.

El tirón de los chárter y la falta de conexiones

Este recurso a los vuelos especiales no se limita a los periodos vacacionales, sino que se extiende a lo largo de todo el año con propuestas a destinos como Egipto, Uzbekistán, Marruecos, Sicilia o Noruega, lo que permite sostener la actividad en un escenario de oferta aérea limitada. En paralelo, desde las agencias también se ha constatado un cambio en el comportamiento de los clientes, con una mayor anticipación en las reservas. Según explica María Rodríguez, de Viajes Tambre, este año se ha registrado un mayor movimiento que en la Semana Santa anterior, en buena medida porque muchos viajeros cerraron sus planes ya entre noviembre y diciembre, optando por circuitos europeos como Roma, París o Atenas, en ocasiones combinados con otros destinos como Corfú en viajes de una semana.

Sin embargo, la evolución de la campaña no ha estado exenta de incertidumbre. El estallido del conflicto en Oriente Medio ha tenido un impacto directo en el ritmo de las reservas, especialmente en las semanas posteriores al inicio de la guerra, cuando se produjo un frenazo notable en la contratación. “Las dos primeras semanas desde la guerra se pararon bastante las reservas”, señala Armesto, quien reconoce que, aunque el interés por viajar se mantiene, sí se han producido cancelaciones puntuales en salidas inmediatas hacia destinos afectados o con escalas en la zona. En este sentido, desde Viajes Tambre apuntan incluso a la anulación de varias lunas de miel previstas en Asia con conexiones en países del Golfo Pérsico, lo que evidencia el alcance de la incertidumbre en segmentos de mayor valor añadido.

Demanda de información sobre el plan de vuelo

Este contexto ha modificado también las prioridades de los viajeros, que ahora demandan más información antes de confirmar sus desplazamientos. “La gente tiene miedo y pregunta mucho por dónde sobrevuela el avión o qué países atraviesa”, explican desde el sector, lo que ha llevado a las propias agencias a evitar itinerarios que incluyan escalas en áreas sensibles para garantizar mayor seguridad y tranquilidad a los clientes. Pese a todo, la demanda se mantiene activa y, en algunos casos, se ha reorientado hacia destinos percibidos como más seguros, como el Caribe u otras zonas alejadas del foco de tensión internacional.

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Por último, uno de los cambios más significativos de esta campaña ha sido la pérdida de protagonismo de destinos tradicionales como las Islas Canarias, que en años anteriores figuraban entre las opciones más demandadas desde Galicia. El encarecimiento de los vuelos, unido al aumento de los precios hoteleros impulsado por la fuerte demanda internacional, ha reducido su competitividad frente a otras alternativas, lo que ha contribuido a redirigir el interés de los viajeros hacia destinos europeos o paquetes cerrados asociados a vuelos chárter. En este escenario, el sector coincide en señalar que la capacidad de adaptación —y, en particular, el aprovechamiento de estos vuelos especiales— resulta clave para sostener la actividad en un mercado cada vez más condicionado por factores externos.