Santiago se une a la fiebre del hyrox en los gimnasios: "Es un deporte muy saludable, que engancha y crea comunidad"

Se llama hyrox y es el deporte de moda. Aunque no es una disciplina recién nacida, esta carrera de fitness creada en Alemania en el año 2017 se ha extendido como la pólvora por Europa y y más allá de su fronteras, con la redes sociales como grandes catalizadoras de su imparable expansión. Adictiva y exigente a partes iguales, no deja de ganar adeptos y popularidad. La fiebre en torno a esta práctica también ha llegado a Santiago, con un séquito de seguidores cada vez más amplio. "El hyrox es divertido, saludable y perfecto para crear comunidad", explica Cesáreo Míguez, uno de los instructores de esta disciplina en Club Camm. El centro de actividad física compostelano sumó hace apenas tres meses esta actividad a su oferta, con una amplia zona dedicada a su práctica. El profesor constata que ha ido a más el número de personas que prueban y se enganchan. "Cada vez hay más gente, ver una clase es espectacular", cuenta.

¿Pero en qué consiste exactamente el hyrox? Los participantes enfrentan ocho estaciones de ejercicios físicos intercaladas con carreras de un kilómetro entre cada una. Máquina de esquí, empuje y arrastre de trineo, burpees, remo, pesas, zancadas con bolsas de arena a la espalda y lanzamiento de balón medicinal al muro son las actividades que componen esta disciplina, cambinadas con los 8 kilómetros en total de carrera. Dicho así, puede parecer una práctica solo al alcance de las personas más preparadas pero en realidad es apta para cualquiera que desee introducirse en este mundo. "Para nada hay que tener un determinado nivel, es un tipo de entrenamiento dirigido a todos los públicos y puede practicarlo cualquier persona", señala Cesáreo, que explica que el hyrox "no requiere una técnica tan estricta como el crossfit, por ejemplo, porque no es tan lesivo como otras disciplinas". En Club Camm asisten a las clases participantes de todos los perfiles y edades. Cada uno puede empezar a su ritmo e ir de menos a más.

Ejercicio físico y social

El instructor destaca que es una opción muy completa para hacer ejercicio físico y cuidar la salud: "Resulta muy fácil ponerse en forma". Uno de los aspectos que diferencia esta disciplina deportiva de otras es que aúna ejercicios funcionales y cardiovasculares. "Se activan todos los movimientos del cuerpo: empujar, saltar, tirar, correr. Se trabajan piernas, brazos, espalda, core". Ofrece, por lo tanto, una combinación de cardio, fuerza, resistencia, potencia, ejercicio metabólico y equilibrio que hace que sus beneficios vayan más allá de "ponerse cachas". La mezcla de los ejercicios con la carrera, ese híbrido entre running y workouts, es uno de los rasgos diferenciales.

Además del cuerpo se trabaja el compañerismo y el vínculo social, lo que incrementa el atractivo de esta disciplina. "Es muy ameno y adictivo, porque desde el primer día tienes la percepción de que entrenas, y eso hace que sientas que mejoras y quieras repetir. Es como comer bien", indica Cesáreo. De ese poder de atracción da cuenta Susana, una de las compostelanas que se ha aficionado al hyrox. "Terminas agotado, pero con un chute de dopamina impresionante. Merece la pena", asegura, y constata que no hay que ser atleta de élite para practicarlo.

Una clase de hyrox, que combina ejercicios funcionales con carrera / Cedida

La adrenalina de la competición

Cuestión aparte es el nivel que uno se proponga alcanzar si quiere asistir a alguna de las competiciones de hyrox que se organizan en diferentes ciudades europeas y otras partes del mundo. Se puede competir a nivel individual, por parejas o en grupos de cuatro personas con un sistema de relevos que se considera la categoría más adaptada a los principiantes. La temporada de carreras suele empezar en agosto y extenderse hasta mayo. El calendario 2025-2026 incluye competiciones en una treintena de países.

El primer evento de este tipo se celebró en la ciudad alemana de Hamburgo en 2017, dando el pistoletazo de salida a una práctica que no tardó en hacerse viral. Los creadores del hyrox son el empresario deportivo Christian Toetzke y el exjugador olímpico de hockey Moritz Fürster. Impulsaron esta disciplina con la idea de unificar las demandas físicas de varios tipos de entrenamiento en un único formato universal y accesible para todos los niveles. A partir de ahí, esta práctica deportiva inició un camino de crecimiento exponencial que sigue ganando fans en diferentes partes del globo, entre ellas Santiago.