El parking de la Intermodal será clave en la transformación del diseño urbano de Santiago

La cuenta atrás para el nuevo parking de la Estación Intermodal Daniel Castelao de Santiago ha comenzado. Desde Adif informaron ayer de que la primera fase empezará este verano. La obra, que completará el conjunto de la estación, se ve desde el gobierno local compostelano como una infraestructura clave para la transformación del diseño urbano, que contribuirá a favorecer la cohesión entre los barrios y el desarrollo de su comercio de proximidad. Según señaló Adif en un comunicado, se realizarán previamente las tareas asociadas a las instalaciones (drenajes y red de protección contra incendios – PCI), junto con el inicio de parte de las cimentaciones, que se llevarán a cabo coordinadas con la finalización de las obras de la marquesina.

La previsión es que la actividad en la obra del nuevo aparcamiento aumente el ritmo a finales de verano aunque, en cualquier caso, la actuación llega con retraso respecto a las estimaciones que se realizaban hace un año en la inauguración del nuevo edificio de viajeros de la estación de tren, ya que estaba previsto tener operativas las nuevas instalaciones a mediados de este año. Según los plazos ofrecidos en aquel momento por los responsables del operador ferroviario, la ejecución se prolongará durante nueve meses.

El aparcamiento, en el que se invertirán 9,9 millones de euros, incluye mejoras en accesos e instalaciones, incorporación de puntos de recarga eléctrica, soluciones de eficiencia energética, así como el uso de metodología BIM (Building Information Modeling) para la gestión y mantenimiento de la infraestructura.

El doble de plazas

El parking tendrá una superficie de 21.000 metros cuadrados distribuidos en planta baja y dos alturas más, lo que permitirá aumentar de forma significativa la capacidad de estacionamiento y mejorar la funcionalidad del conjunto. Ocupará el espacio del actual, en paralelo a las vías en el lado norte de la estación, en continuidad con el antiguo edificio de viajeros. Para albergar los vehículos se construirá una estructura prefabricada de hormigón armado de dos niveles, a la que se superpone un sistema de marquesinas metálicas que protegerán los coches de la planta segunda, al tiempo que servirán de soporte a un sistema de paneles fotovoltaicos.

El proyecto de Adif, que tuvo que ser modificado para ampliar la capacidad inicialmente prevista ante el incremento progresivo del número de usuarios de la estación tras la llegada de la alta velocidad, prevé alcanzar las 935 plazas –sin tener en cuenta las que se puedan deducir en la zona de la estación de autobuses–, frente a las aproximadamente 450 con las que se cuenta en la actualidad.

Recreación virtual del parking de la Estación Intermodal de Santiago / Cedida

Según el plan del operador ferroviario, estas plazas incluyen diferentes usos. Las denominadas estándar alcanzarían las 782, a las que se sumarían otras 22 accesibles. Además, 45 de ellas estarían equipadas con puntos de recarga para coches eléctricos. Reservadas para el alquiler de vehículos quedarían otras 90 –frente a las 33 actuales–, hasta 56 serían destinadas a motocicletas y 29 para los taxis. Por último, doce espacios se dejarían libres para Kiss and Ride, es decir, para realizar una breve parada y dejar a alguien que va a coger el tren o el autobús.

Impulso a los barrios

«O aparcamento da Intermodal está chamado a ter un papel clave en todo o deseño urbano de transformación deste goberno que aposta, alén de por unha mobilidade sustentable, por manter vivos os barrios e o seu comercio de proximidade», apuntan fuentes del gobierno municipal al ser consultadas por la importancia que tendrá para la ciudad la culminación de la obra.

De este modo, recuerdan que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el acto de inauguración del edificio de viajeros de la estación de tren «apelou a completar esta infraestrutura cun impulso ao servizo de tren de proximidade, así como chamou a seguir avanzando cumprindo co compromiso do novo aparcamento». En la misma línea, la regidora recuerda la necesidad de que se materialicen otras infraestructuras dependientes del Gobierno central, como el Orbitaliño y la estación de mercancías.

Desde entonces, destacan, Raxoi ha impulsado medidas «para favorecer o desenvolvemento sustentable» de Santiago, que «tamén ten moito que ver coa nova infraestrutura da Intermodal, absolutamente necesaria». Así, subrayan que «serviu para cohesionar os barrios de Santiago, unindo Pontepedriña co Ensanche». Del mismo modo, recuerdan que está a punto de finalizar una actuación de calado en el primero, mientras que se ha iniciado la redacción del proyecto para transformar la Rúa Santiago de Chile en el segundo.