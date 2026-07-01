Sanmartín pone sobre la mesa una fecha para las viviendas en Peleteiro: serán realidad en 2027

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, afirmó ayer que las viviendas protegidas que se van a construir en la parcela del antiguo Colegio Peleteiro serán una realidad en 2027 y aseguró que las medidas del gobierno local sobre vivienda permitirán una bajada de precios en unos años.

Sanmartín inauguró el foro ‘Santiago, ciudad habitable. Hacia un modelo urbano más justo y sostenible’, organizado por la Cadena SER en la capital gallega, en el que defendió las políticas de Raxoi dejando críticas a la Xunta por sus planteamientos en materia de vivienda.

En la antigua parcela del Peleteiro se proyectan unas 160 viviendas, de las que al menos un 45 % serán protegidas, gracias al acuerdo alcanzado en el pleno municipal para cambiar el planeamiento urbanístico y priorizar el uso residencial.

Serán una realidad «sen ningunha dúbida» en 2027, según Sanmartín, que subrayó la importancia de que haya vivienda protegida también en el centro de las ciudades. Además, recordó que el Bipartito acaba de ceder dos parcelas a la Xunta en Volta do Castro para construir 34 viviendas públicas y se cederá una tercera en O Restollal.

Zona tensionada

La regidora también puso en valor la declaración de mercado residencial tensionado y lamentó que se demorase por el rechazo de la Xunta: «Se se tivera aprobado cando o tiñamos finalizado xa poderiamos estar vendo os seus efectos», señaló la alcaldesa, indicando que en otras ciudades se está demostrando que las medidas aplicadas funcionan para bajar los precios.

También se refirió a los efectos de la limitación a las viviendas turísticas, que se reducen un 25 % cada año, y destacó la apuesta de su gobierno por la rehabilitación, como la inversión de tres millones de euros para recuperar edificios vacíos y hacer vivienda asequible.

Asimismo, puntualizó que Raxoi está trabajando «de maneira intensa» en la reforma del plan xeral de ordenación municipal (PXOM) para usos de hospedaje, aunque no dio plazos.

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Políticas de movilidad

Las políticas de vivienda de su Concello, junto a otras como las de movilidad, son «unha das mellores cartas de presentación» de cara a las elecciones municipales de 2027, según Sanmartín, que aseguró que antes de esa cita quieren tener adjudicado el contrato de transporte urbano. En esta materia también resaltó la importancia de agilizar plazos en el párking del CHUS, una «débeda histórica» de la Xunta con Santiago.