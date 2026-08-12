María Díaz de la Cebosa: "El Camino es y será ese vínculo estable entre Galicia y Estados Unidos"

Para María Díaz de la Cebosa, el Camino de Santiago comienza mucho antes de llegar al Obradoiro y tampoco termina al recoger la Compostela. La presidenta de CIS University y de la International Studies Foundation (ISF), además de presidenta en España de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights, lleva años utilizando la ruta jacobea como una particular aula sin paredes en la que jóvenes de diferentes países aprenden sobre convivencia, solidaridad y conocimiento personal.

El programa impulsado por ISF reúne a estudiantes seleccionados por sus centros educativos que, además de contar con un buen rendimiento académico y una implicación con su comunidad, proceden de situaciones de vulnerabilidad económica y realizan la experiencia completamente becados. Su última edición volvió a juntar en el Camino a jóvenes de Estados Unidos, Puerto Rico y España.

Díaz de la Cebosa habla de la ruta como un «puente educativo y cultural» entre ambos lados del Atlántico, pero también como una experiencia íntima. Un recorrido en el que, sostiene, quienes parten formando pequeñas comunidades nacionales terminan sintiéndose integrantes de una sola. Y en el que muchos regresan a casa convencidos de que existe un antes y un después de haber sido peregrinos.

¿Por qué eligieron el Camino de Santiago como herramienta educativa para jóvenes de distintos países?

Elegimos el Camino de Santiago como un símbolo de unión entre culturas, un espacio vital en el que se va creando una conexión entre el cuerpo y el alma casi sin ser consciente de ello, hasta convertirte en peregrino. Durante esa travesía va fluyendo la relación entre todos, compartiendo sus vidas y sus experiencias.

Después de siete ediciones, ¿qué enseña el Camino que difícilmente puede aprenderse dentro de un aula?

El Camino enseña la importancia de respetar un tiempo de reflexión, en contacto con la autenticidad de la naturaleza. Te ayuda a comprender mejor quién eres tú y quién quieres ser.

Peregrinos descansan en O Obradoiro esta semana tras el Camino de Santiago. / Xoán Álvarez

¿Recuerda algún participante que llegase a Galicia de una manera y regresase profundamente transformado por la experiencia?

Hay muchos participantes que llegan transformados, sacudidos por la vivencia y llenos de amor. Para todos ellos hay un antes y un después del Camino.

¿Cómo se selecciona a los jóvenes y qué papel tiene su situación económica o social?

Los jóvenes son seleccionados por sus colegios e institutos y tienen que pasar una entrevista personal con la Fundación ISF. Deben tener un buen rendimiento académico y ser personas que ayuden a su comunidad. Los participantes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y son becados en la totalidad del programa.

¿Qué cambia en la convivencia entre participantes de Estados Unidos, Puerto Rico y España después de caminar juntos hasta Santiago?

Lo que cambia es el sentido de pertenencia al grupo. Dejan de ser pequeñas comunidades de distintos países y se transforman en una gran comunidad.

¿Puede el Camino convertirse en un puente educativo y cultural estable entre Galicia y Estados Unidos?

El Camino es un puente educativo y cultural y, por supuesto, es y será ese vínculo estable entre Galicia y Estados Unidos.

¿Qué relación existe entre los valores del Camino y el legado de Robert y Ethel Kennedy que promueve la Fundación?

Los valores del Camino son el estandarte del legado de la Fundación Robert y Ethel Kennedy: el respeto y la defensa de los derechos humanos.