Cortes de tráfico en la calle Doutor Teixeiro: días que permanecerá cerrada y cómo afecta a la movilidad en Santiago

El Concello de Santiago prepara cambios en la circulación durante los próximos días debido a las obras de aglomerado en la calle Doutor Teixeiro. Los trabajos obligarán a cortar el tráfico durante tres jornadas y provocarán modificaciones en el recorrido de once líneas de autobús urbano, por lo que conductores y usuarios del transporte público deberán tener en cuenta los nuevos itinerarios y paradas habilitadas. Los trabajos obligarán a mantener esta vía cerrada al tráfico el jueves 20, el viernes 21 y el lunes 24 de agosto, en horario de 8.30 a 19.30 horas.

Fuera de esta franja horaria, la circulación se permitirá con normalidad. Además, quedará prohibido el estacionamiento en superficie en la calle Doutor Teixeiro hasta que finalicen las obras.

Corte en la Calle Doutor Teixeiro / Concello de Santiago de Compostela

Once líneas de autobús tendrán que modificar su recorrido

Las obras también afectarán al transporte urbano de Santiago. Las líneas 5, 6, 6A, 7, 12, 13, 15, C5, C11, P3 y P6 tendrán que realizar desvíos durante los días 20, 21 y 24 de agosto, entre las 8.30 y las 19.30 horas. Fuera de este horario, los autobuses recuperarán su recorrido habitual por la calle Doutor Teixeiro.

Línea 5, sentido A Rocha

La línea 5 circulará por Fonte de Santo Antonio, Senra, Xoán Carlos I, Praza de Vigo y avenida de Vilagarcía.

Quedarán suprimidas las paradas de Praza de Galicia, República do Salvador y Frei R. Salvado. Como alternativas se habilitarán Senra 14 y avenida de Vilagarcía 26.

Líneas 6, 15, C5, P3 y P6

En los sentidos indicados por el Concello, estas líneas realizarán el desvío por Fonte de Santo Antonio, Senra, Xoán Carlos I, Praza de Vigo, República Arxentina y rúa da Rosa.

La parada de Praza de Galicia quedará suprimida y tendrá como alternativa Senra 14.

Línea 6A, sentido Hórreo-Estación

El recorrido alternativo será por Fonte de Santo Antonio, Senra, Xoán Carlos I, Praza de Vigo, Romero Donallo y Hórreo Estación Intermodal.

No funcionarán las paradas de Praza de Galicia, rúa da Rosa y Santiago León de Caracas, con alternativas en Senra 14 y Hórreo Estación.

Línea 7, sentido Aríns y Fornás

La línea realizará un cambio de sentido en Praza de Galicia para continuar por Fonte de Santo Antonio, Patio de Madres y Castrón Douro.

La parada de Curros Enríquez quedará fuera de servicio y tendrá como alternativa Sar de Afora 90.

Línea 12, sentido Os Tilos

El recorrido será por Praza de Galicia, Senra, Praza de Vigo, Romero Donallo y Amor Ruibal.

Se suprimirán las paradas de rúa da Rosa y Santiago León de Caracas, con alternativas en Praza de Galicia, Amor Ruibal y Pintor Laxeiro.

Líneas 13 y C11, sentido Xeneral Pardiñas

La línea 13 cambiará de sentido en Praza de Galicia e iniciará desde allí su recorrido hacia Belvís. Las paradas de Xeneral Pardiñas 35 y Xeneral Pardiñas 7 quedarán suprimidas y tendrán como alternativa Praza de Galicia Norte.

Por su parte, la C11 circulará por Santiago de Guayaquil, Hórreo y Praza de Galicia Norte, con las mismas paradas suprimidas y la alternativa en Praza de Galicia Norte.

El Concello recomienda a los usuarios del transporte urbano y a los conductores prestar atención a la señalización y a los desvíos establecidos durante los trabajos y pide disculpas por las molestias que estas modificaciones puedan ocasionar.