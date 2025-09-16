Sale a la luz el nuevo tráiler de ‘San Simón’, la única película en gallego en el Festival de San Sebastián

«Trouxéronnos á illa na madrugada do día 15. A pequena motora que nos levaba cruzou a ría en silencio. O medo torturábanos a todos», con este impactante testimonio arranca el nuevo tráiler –publicado este martes– de San Simón, el filme en blanco y negro de Miguel Ángel Delgado que narra, tras más de cuatro años de investigación, la historia del campo de concentración que se creó en la pequeña isla gallega de San Simón poco después de la fallida sublevación militar de julio de 1936, concretamente el 15 de octubre de aquel fatídico año.