Si repasamos la historia del automóvil podemos encontrar de todo, desde grandes máquinas convertidas en piezas de multmillonarios coleccionistas hasta vehículos de dudoso gusto o extraño planteamiento que todavía hoy nos preguntamos por qué fueron creados.

Sin duda, hay coches extraños y llamativos, pero los que veremos a continuación se llevan la palma. Si pensabas que ya lo habías visto todo, vamos a demostrarte que no... Son peculiares, diferentes, extravagantes y en algunos casos, por qué no decirlo, hasta feos. Pero nos han permitido componer una galería de imágenes inigualable, así que si no nos crees ahora podrás comprobarlo por ti mismo.